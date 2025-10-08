Κατερίνα Παπουτσάκη: Έχω ένα αυτοάνοσο που όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά δεν μπορώ ούτε το σάλιο μου να καταπιώ
Η ηθοποιός απέφυγε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας προσπαθεί να κρατά την προσωπική της ζωή η Κατερίνα Παπουτσάκη κι αυτός ήταν ο λόγος που δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, όταν ερωτήθηκε για τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο σε συνέντευξή της.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε ελαφρώς αμήχανη, όταν της ζητήθηκε να μιλήσει για τη σχέση της, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο αυτοάνοσο που αντιμετωπίζει, εξηγώντας πώς η ψυχοσωματική της κατάσταση επηρεάζει την καθημερινότητά της.
Αρχικά, η ηθοποιός μίλησε για τη σειρά «Άγιος Έρωτας», όπου και συμμετέχει και περιέγραψε την κατάσταση της ηρωίδας της, Χριστίνας: «Η Χριστίνα είναι προβληματισμένη. Έχει έρθει ο Καραμίχος με τον οποίο έχουμε βρεθεί μετά από 20 χρόνια. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η συνθήκη, έχουμε χημεία και αγάπη. Η Χριστίνα λοιπόν, έχει ένα παρελθόν με τον Αντρέα. Της λέει κάτι στην καρδιά της. Θα δούμε τι. Της συμβαίνουν πολλά πράγματα και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Θα έρθει μια φάση που θα έρθει αντιμέτωπη με τις πράξεις της».
Όταν η συζήτηση στράφηκε στον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο, η ηθοποιός εμφανίστηκε φανερά αμήχανη και δήλωσε: «Όλα είναι καλά και είμαι καλά. Δεν μου αρέσει να υπεραναλύω αυτά τα πράγματα».
Σχετικά με τα παιδιά της, η Κατερίνα Παπουτσάκη εξήγησε: «Τα παιδιά μου… Είμαστε στην προ-εφηβεία. Αισθάνομαι ότι είμαστε σε αρμονική κατάσταση. Έχει γίνει καλή επιλογή σχολείων. Καλά πάμε. Δυσκολεύομαι με την ποσότητα του χρόνου, έχω και το θέατρο. Ωστόσο, δεν θα είναι για πολύ. Το έχω εξηγήσει στα παιδιά. Η παράστασή μας όμως θα είναι Δευτέρα, Τρίτη και θα έχω τα υπόλοιπα βράδια με τα παιδιά».
Τέλος, αναφερόμενη στο αυτοάνοσο που αντιμετωπίζει, η ηθοποιός τόνισε: «Ανάλογα με την ψυχική κατάσταση, είναι ένα αυτοάνοσο και πώς είσαι ψυχοσωματικά. Είναι κάτι που δεν μπορώ να φάω, σαν να καταπίνω κάτι που με καίει πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς, πρέπει από μόνη σου να το φτιάξεις».
