Ο Τζάστιν Θερού έγινε πατέρας, το στιγμιότυπο με τον γιο του στην αγκαλιά του
Ο ηθοποιό και η σύζυγός του έκαναν μία κοινή ανάρτηση για να ανακοινώσουν τα ευχάριστα νέα
Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Τζάστιν Θερού. Η είδηση ότι ο ηθοποιός, που είχε υπάρξει παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον, και η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ θα γίνουν γονείς είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Δεκέμβριο.
Το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι υποδέχτηκε τον γιο του με μία κοινή ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο 18 Απριλίου. Συγκεκριμένα, οι δυο τους δημοσίευσαν στους λογαριασμούς τους του μία φωτογραφία με τον Θερού να κρατάει στην αγκαλιά του το νεογέννητο παιδί τους. «Είναι εδώ, κι εμείς είμαστε τόσο ερωτευμένοι», έγραψαν στη λεζάντα.
