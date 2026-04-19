Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
O Άντριου Λόιντ Γουέμπερ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε φάση απεξάρτησης από το αλκοόλ, έπινε ενώ δήλωνε πως είχε σταματήσει
Αποφάσισα ότι χρειαζόμουν βοήθεια και ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ, δήλωσε ο 78χρονος συνθέτης
Σε φάση απεξάρτησης από το αλκοόλ αποκάλυψε πως βρίσκεται ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, προσθέτοντας πως έπινε κρυφά για χρόνια, αν και είχε ισχυριστεί ότι είχε σταματήσει.
Ο 78χρονος συνθέτης μίλησε για τη σχέση του με το αλκοόλ σε συνέντευξή του στους Times. «Είμαι αλκοολικός σε φάση απεξάρτησης», δήλωσε προσθέτοντας: «Πριν από 16 μήνες αποφάσισα ότι χρειαζόμουν βοήθεια και ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ».
Όπως εξήγησε ο καλλιτέχνης, είχε σταματήσει να πίνει και παλαιότερα, όταν δούλευε πάνω στο «School of Rock» στο Μπρόντγουεϊ την περίοδο 2015-2016. Κοιτάζοντας πίσω όμως συνειδητοποίησε ότι δεν είχε δημιουργήσει τα σωστά δίκτυα υποστήριξης για να τον βοηθήσουν στη διαδικασία. «Έκανα αυτό που αποκαλούν “white-knuckling”, πάλευα μόνο με τη θέλησή μου, χωρίς κανένα απολύτως στήριγμα», εξήγησε.
Ο Λόιντ Γουέμπερ εξομολογήθηκε επίσης ότι άρχισε να φοβάται μήπως το ποτό — μια συνήθεια ολόκληρης ζωής — ήταν μέρος αυτού που τον έκανε τόσο παραγωγικό επαγγελματικά. «Άρχισα να ανησυχώ ότι δεν ήμουν δημιουργικός. Και σκέφτηκα: “Μα έχω πει σε όλους ότι δεν πίνω”. Έτσι άρχισα να πίνω κρυφά», εκμυστηρεύτηκε.
Ωστόσο, ήταν σαφές σε πολλούς ανθρώπους στη ζωή του πως συνέχιζε να πίνει. «Νομίζεις ότι είναι μυστικό, αλλά δεν είναι. Όλοι το ξέρουν», πρόσθεσε. Στη συνέχεια, ο Λόιντ Γουέμπερ αποκάλυψε ότι μπήκε σε μια καθοδική πορεία, η οποία κορυφώθηκε περίπου πριν από 18 μήνες, αφήνοντας την οικογένειά του σε απελπιστική κατάσταση. «Η γυναίκα μου ένιωθε πως δεν άντεχε άλλο», είπε.
Ο συνθέτης εισήχθη αρχικά σε μια κλινική αποτοξίνωσης, η οποία, όπως παραδέχθηκε, τελικά δεν λειτούργησε για τον ίδιο. Αυτό, όπως εξήγησε, τον οδήγησε στην πρώτη του συνάντηση των Ανώνυμων Αλκοολικών, την οποία περιέγραψε ως εμπειρία που του άλλαξε τη ζωή. Σήμερα, συμμετέχει σε μια συνάντηση κάθε μέρα, ανεξάρτητα από την πόλη στην οποία βρίσκεται.
«Αυτό που αγαπώ είναι ότι μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και όλοι είναι ίσοι. Έχω κάνει φίλους που δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να κάνω», είπε ο Λόιντ Γουέμπερ. Ακούγοντας άλλους να μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες εξάρτησης, κάτι επιτέλους «κούμπωσε» μέσα του. «Ήταν οι παράλογες ακρότητες στις οποίες φτάνεις, το κρύψιμο και η προσποίηση», είπε, ανακαλώντας τα χρόνια που έπινε.
Στη συνέχεια της συνέντευξης, σημείωσε ότι φορά δύο δερμάτινα βραχιόλια στον καρπό του για να τον βοηθούν να παραμένει προσηλωμένος στη νηφαλιότητα: στο ένα είναι χαραγμένο το όνομα «Νικ», του γιου του που πέθανε από καρκίνο στο στομάχι το 2023, σε ηλικία 43 ετών. Το άλλο περιλαμβάνει έναν ασημένιο κρίκο από τα τέσσερα παιδιά του που βρίσκονται στη ζωή. «Τα κοιτάζω και με σταματούν από το να πιω».
Andrew Lloyd Webber Reveals He Is a Recovering Alcoholic, Says He 'Secretly' Drank for Years After Telling People He Had Quit https://t.co/wCmd5O5v2A— People (@people) April 18, 2026
