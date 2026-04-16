Θανάσης Πάτρας: Η γυναίκα μου είχε μία κακοήθεια στο νεφρό, ήταν το πιο μαύρο Πάσχα που έχουμε περάσει
Πάλι καλά το βρήκε πολύ γρήγορα, ήταν πολύ αρχικό το στάδιο, είπε ο παρουσιαστής
Στην περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζυγος τού, αναφέρθηκε ο Θανάσης Πάτρας, αποκαλύπτοντας πως πέρυσι βρέθηκε κακοήθεια στο νεφρό της.
Ο παρουσιαστής ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 16 Απριλίου στο «Happy Day» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το δύσκολο Πάσχα που πέρασε πέρυσι εκείνος και η Κατερίνα Παγώνη. Όπως εξήγησε ο Θανάσης Πάτρας, αρχικά η σύζυγός του είχε ενοχλήσεις στα πλευρά της, κάνοντας στη συνέχεια μια σειρά εξετάσεων, οι οποίες έδειξαν ότι υπήρχε κακοήθεια.
Το ζευγάρι πέρασε τις περσινές γιορτές του Πάσχα στην Καρδίτσα, με τον παρουσιαστή να εξηγεί πως επικρατούσε πολύ βαρύ κλίμα, καθώς στη συνέχεια η σύζυγός του θα έπρεπε να χειρουργηθεί.
Πιο αναλυτικά, ο Θανάσης Πάτρας εξήγησε πως η περιπέτεια αυτή τον έφερε ακόμα πιο κοντά με τη σύζυγό του: «Μακάρι να είχα περάσει εγώ την περιπέτεια υγείας της συζύγου μου. Όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να ταλαιπωρείται, προφανώς θες να το έχεις πάθει εσύ. Υπήρξε μία περιπέτεια, μία κακοήθεια στο νεφρό, κάτι που πάλι καλά το βρήκε πολύ γρήγορα, ήταν πολύ αρχικό το στάδιο. Αυτό συνέβη πριν από έναν χρόνο. Είχαμε πάει στην Καρδίτσα για Πάσχα και θα έκανε την επέμβαση αμέσως μετά, το κάναμε για να το χωνέψουμε. Ήταν το πιο μαύρο Πάσχα που έχουμε περάσει ποτέ, ήμασταν σε κατάθλιψη και οι δύο. Είναι αυτό που λες "καλύτερα καν' το τώρα" για να μην αρχίσεις να το σκέφτεται, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το μεταβολίσεις με τίποτα. Οι φίλοι μας έκαναν τους καραγκιόζηδες. Αυτή η περιπέτεια μας έφερε κοντά. Την αγαπάω πάρα πολύ τη γυναίκα μου, έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί, πολλές δυσκολίες. Σε πολλά ζευγάρια οι δυσκολίες λειτουργούν συγκολλητικά και σε άλλα διασπαστικά. Εγώ δεν περίμενα αυτό για να κατανοήσω τα συναισθήματά μου για την οικογένειά μου. Είμαι χαρούμενος όμως, που το βρήκαμε νωρίς και μας βοήθησε πάρα πολύ ο γιατρός μας. Το ξεπεράσαμε».
Σε άλλο σημείο, ο παρουσιαστής εξήγησε ποιες διαδικασίες ακολούθησε η σύζυγός του, μέχρι να λάβει τη διάγνωσή της: «Είχε έναν πόνο στο πλευρά και αυτός ο πόνος ήταν θεωρητικά μυϊκός. Ο γιατρός επέμενε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Το συγκεκριμένο εύρημα δεν δίνει μήνυμα, δεν σε προειδοποιεί και μεγαλώνει. Μετά καταλάβαμε, ότι είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια είναι σύνηθες, δεν είναι σπάνιο».
