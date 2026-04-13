Ο κιθαρίστας των No Doubt Τομ Ντουμόντ διαγνώστηκε με Πάρκινσον: «Είναι μία καθημερινή μάχη»
Ο 58χρονος μοιράστηκε την περιπέτεια υγείας του λίγο πριν ξεκινήσουν οι εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Λας Βέγκας, με frontwoman τη Γκουέν Στεφάνι
Με Πάρκινσον διαγνώστηκε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος No Doubt, Τομ Ντουμόντ, και όπως εξομολογήθηκε, αποτελεί για τον ίδιο μία καθημερινή μάχη.
Ο 58χρονος μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία μέσω βίντεο στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπιζε συμπτώματα χρόνια πριν λάβει τη διάγνωση, σύμφωνα με την οποία η νόσος είναι σε πρώιμη μορφή. «Ήταν και είναι μια καθημερινή μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρά τις δυσκολίες, ο Ντουμόντ εμφανίζεται αισιόδοξος: «Τα καλά νέα είναι ότι μπορώ ακόμα να παίζω μουσική. Μπορώ ακόμα να παίζω κιθάρα και τα πάω πολύ καλά», είπε, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει.
Η αποκάλυψη του κιθαρίστα έγινε λίγο πριν τις εμφανίσεις των No Doubt στο Sphere του Λας Βέγκας, από τις 6 Μαΐου έως τις 13 Ιουνίου, με frontwoman τη Γκουέν Στεφάνι.
Ο Ντουμόντ δήλωσε ότι η προετοιμασία για τις συναυλίες τον έκανε να αναλογιστεί την πορεία του στη μουσική και να νιώσει ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχει ζήσει. Παράλληλα, τόνισε πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την κατάσταση της υγείας του ώστε να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και να μειωθεί το στίγμα γύρω από τέτοιου είδους ασθένειες.
