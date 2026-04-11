Ο Usher και ο Κρις Μπράουν ανακοίνωσαν κοινή περιοδεία, δείτε το teaser που κυκλοφόρησε
Ο Usher και ο Κρις Μπράουν ανακοίνωσαν κοινή περιοδεία, δείτε το teaser που κυκλοφόρησε
Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για σειρά εμφανίσεων μέσα στο 2026
Μία κοινή περιοδεία ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν ο Usherκαι ο Κρις Μπράουν μέσα στο 2026.
Την έναρξη κοινών εμφανίσεων σε μεγάλα στάδια έκαναν γνωστή οι δύο καλλιτέχνες της R&B την Παρασκευή 10 Απριλίου, παρουσιάζοντας το πρώτο teaser για το «Raymond & Brown Tour», χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη οι ημερομηνίες των συναυλιών. Η ανακοίνωση έγινε μέσω των social media, καθώς κυκλοφόρησε βίντεο κινηματογραφικής αισθητικής, στο οποίο αναφέρεται: «Είναι η στιγμή. R&B τουρ. Raymond & Brown».
Στο teaser, ο Μπράουν και ο Usher εμφανίζονται να κινούνται με μοτοσικλέτες μέσα στην πόλη, πριν φτάσουν στον χώρο της συναυλίας. Στη συνέχεια, μπαίνουν σε ένα ασανσέρ και ξαφνικά βγαίνουν σε ένα κατάμεστο στάδιο.
Παρότι το πρόγραμμα της περιοδείας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ο Κρις Μπράουν αναμένεται να παρουσιάσει νέο άλμπουμ με τίτλο «Brown», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου.
Οι δύο καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, με τραγούδια που σημείωσαν επιτυχία στο Billboard Hot 100, όπως τα «New Flame» και «Party», καθώς και στο remix του «Back to Sleep».
Την έναρξη κοινών εμφανίσεων σε μεγάλα στάδια έκαναν γνωστή οι δύο καλλιτέχνες της R&B την Παρασκευή 10 Απριλίου, παρουσιάζοντας το πρώτο teaser για το «Raymond & Brown Tour», χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη οι ημερομηνίες των συναυλιών. Η ανακοίνωση έγινε μέσω των social media, καθώς κυκλοφόρησε βίντεο κινηματογραφικής αισθητικής, στο οποίο αναφέρεται: «Είναι η στιγμή. R&B τουρ. Raymond & Brown».
Στο teaser, ο Μπράουν και ο Usher εμφανίζονται να κινούνται με μοτοσικλέτες μέσα στην πόλη, πριν φτάσουν στον χώρο της συναυλίας. Στη συνέχεια, μπαίνουν σε ένα ασανσέρ και ξαφνικά βγαίνουν σε ένα κατάμεστο στάδιο.
Παρότι το πρόγραμμα της περιοδείας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ο Κρις Μπράουν αναμένεται να παρουσιάσει νέο άλμπουμ με τίτλο «Brown», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου.
Οι δύο καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, με τραγούδια που σημείωσαν επιτυχία στο Billboard Hot 100, όπως τα «New Flame» και «Party», καθώς και στο remix του «Back to Sleep».
