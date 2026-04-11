Ο Usher και ο Κρις Μπράουν ανακοίνωσαν κοινή περιοδεία, δείτε το teaser που κυκλοφόρησε

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για σειρά εμφανίσεων μέσα στο 2026

Ιωάννα Μαρίνου
Μία κοινή περιοδεία ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν ο Usherκαι ο Κρις Μπράουν μέσα στο 2026.

Την έναρξη κοινών εμφανίσεων σε μεγάλα στάδια έκαναν γνωστή οι δύο καλλιτέχνες της R&B την Παρασκευή 10 Απριλίου, παρουσιάζοντας το πρώτο teaser για το «Raymond & Brown Tour», χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη οι ημερομηνίες των συναυλιών. Η ανακοίνωση έγινε μέσω των social media, καθώς κυκλοφόρησε βίντεο κινηματογραφικής αισθητικής, στο οποίο αναφέρεται: «Είναι η στιγμή. R&B τουρ. Raymond & Brown».

Δείτε το βίντεο

View this post on Instagram

A post shared by BROWN (@chrisbrownofficial)


Στο teaser, ο Μπράουν και ο Usher εμφανίζονται να κινούνται με μοτοσικλέτες μέσα στην πόλη, πριν φτάσουν στον χώρο της συναυλίας. Στη συνέχεια, μπαίνουν σε ένα ασανσέρ και ξαφνικά βγαίνουν σε ένα κατάμεστο στάδιο.

Παρότι το πρόγραμμα της περιοδείας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ο Κρις Μπράουν αναμένεται να παρουσιάσει νέο άλμπουμ με τίτλο «Brown», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, με τραγούδια που σημείωσαν επιτυχία στο Billboard Hot 100, όπως τα «New Flame» και «Party», καθώς και στο remix του «Back to Sleep».
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης