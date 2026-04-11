Ιωάννα Τούνη: Καλοί Χριστιανοί δεν είμαστε με το να παριστάνουμε ότι νηστεύουμε και μετά να μιλάμε άσχημα για όλους
Ιωάννα Τούνη: Καλοί Χριστιανοί δεν είμαστε με το να παριστάνουμε ότι νηστεύουμε και μετά να μιλάμε άσχημα για όλους
Η influencer έστειλε ένα μήνυμα για το Πάσχα μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα social media
Ένα μήνυμα για την ουσία της χριστιανικής πίστης, έστειλε η Ιωάννα Τούνη τονίζοντας ότι δεν περιορίζεται στη νηστεία, αλλά αποτυπώνεται κυρίως στη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους.
Η influencer δημοσίευσε τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μεταφέροντας μερικές σκέψεις της σχετικά με την πίστη και ορισμένες υποκριτικές συμπεριφορές που παρατηρεί.
Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη έστειλε ευχές για το Πάσχα και την Ανάσταση και απευθυνόμενη στους ακόλουθους της έκανε ένα σχόλιο για τη στάση που, όπως ανέφερε, υιοθετούν ορισμένοι, οι οποίοι εμφανίζονται να τηρούν τη νηστεία, αλλά παράλληλα προβαίνουν σε αρνητικά σχόλια εις βάρος άλλων.
Όπως είπε: «Καλημέρα συμπεθέρες μου. Καλή Ανάσταση. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Εύχομαι υγεία. Φως στις καρδιές μας και να μην ξεχνάμε ότι καλοί Χριστιανοί δεν είμαστε μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα, όλα ξεκινάνε από την καρδούλα μας και όχι από το να παριστάνουμε ότι νηστεύουμε και μετά να μιλάμε άσχημα για όλους. Καλή Ανάσταση και καλή καρδιά θα πω».
Στο βίντεο που ανάρτησε, έγραψε: «Και μην ξεχνάμε, "καλός Χριστιανός" δεν σημαίνει νηστεία μια εβδομάδα και προσκύνημα του επιταφίου Μεγάλη Παρασκευή».
Η influencer δημοσίευσε τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μεταφέροντας μερικές σκέψεις της σχετικά με την πίστη και ορισμένες υποκριτικές συμπεριφορές που παρατηρεί.
Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη έστειλε ευχές για το Πάσχα και την Ανάσταση και απευθυνόμενη στους ακόλουθους της έκανε ένα σχόλιο για τη στάση που, όπως ανέφερε, υιοθετούν ορισμένοι, οι οποίοι εμφανίζονται να τηρούν τη νηστεία, αλλά παράλληλα προβαίνουν σε αρνητικά σχόλια εις βάρος άλλων.
Όπως είπε: «Καλημέρα συμπεθέρες μου. Καλή Ανάσταση. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Εύχομαι υγεία. Φως στις καρδιές μας και να μην ξεχνάμε ότι καλοί Χριστιανοί δεν είμαστε μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα, όλα ξεκινάνε από την καρδούλα μας και όχι από το να παριστάνουμε ότι νηστεύουμε και μετά να μιλάμε άσχημα για όλους. Καλή Ανάσταση και καλή καρδιά θα πω».
Στο βίντεο που ανάρτησε, έγραψε: «Και μην ξεχνάμε, "καλός Χριστιανός" δεν σημαίνει νηστεία μια εβδομάδα και προσκύνημα του επιταφίου Μεγάλη Παρασκευή».
@j.touni
Μεγάλη Παρασκευή σήμερα… Καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία και φως στις καρδιές μας. Και μια σημείωση για σήμερα… «καλοί χριστιανοί» δεν είμαστε όταν νηστεύουμε και πηγαίνουμε στον επιτάφιο, αλλά όταν είμαστε καλοί άνθρωποι και δεν λέμε ή κάνουμε κακό στον συνάνθρωπο μας ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ! #φοργιου #βαιραλ #jtouni #touni♬ original sound - Ioanna Touni
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
