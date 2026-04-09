Μιχάλης Οικονόμου για το βραβείο Χορν: Ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε, αλλά δεν έπεσαν οι προτάσεις σωρηδόν μετά από αυτό
Ο ηθοποιός έλαβε το θεατρικό βραβείο το 2010
Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα ήταν το θεατρικό βραβείο Χορν που έλαβε το 2010 ο Μιχάλης Οικονόμου, παρόλα αυτά, όπως εξήγησε, δεν έπεσαν σωρηδόν οι προτάσεις για τη συμμετοχή του σε νέα πρότζεκτ μετά την απονομή.
Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή Π.Ο.Π Μαγειρική τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, εξήγησε πως το βραβείο αυτό ήταν μία επιβεβαίωση για την κατεύθυνση που είχε πάρει στην καριέρα του και πάντοτε θα αποτελεί ένα τιμητικό παράσημο για εκείνον, ωστόσο λόγω της κρίσης εκείνη την εποχή, δεν τον βοήθησε επαγγελματικά.
Ο Μιχάλης Οικονόμου είπε αναλυτικά: «Δεν είχα ανάγκη από δικαίωση, όντας τότε στα πολύ πρώτα μου βήματα. Αλλά, σίγουρα, το βραβείο ήταν ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Γιατί είχαμε τον μύθο αυτόν, του βραβείου Χορν και όταν μου συνέβη, ειλικρινά δεν μπορούσα να το πιστέψω ούτε να το διανοηθώ. Ήταν ένα μικρό "ταπ ταπ" στην πλάτη, ότι “τα πας καλά, συνέχισε έτσι”. Η αλήθεια όμως είναι, επειδή το 2010 ήταν η αρχή της κρίσης, δεν είναι ότι έπεσαν οι προτάσεις σωρηδόν. Αλλά το κουβαλάω μέχρι και σήμερα σαν ένα πολύ τιμητικό παράσημο. Και μόνο που έχει το όνομα του Δημήτρη Χορν, με συνοδεύει σαν μια σφραγίδα στην πορεία μου με πολύ αγάπη και τρυφερότητα».
