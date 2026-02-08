Μιχάλης Οικονόμου: Ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου, όταν πήραμε τον γιο μου από το ίδρυμα
Ο γιος μου έχει δύο μπαμπάδες, αυτή είναι η οικογένειά του, σχολίασε ο ηθοποιός
Μία από τις πιο έντονες και καθοριστικές εμπειρίες της ζωής του ήταν για τον Μιχάλη Οικονόμου, η ημέρα που μαζί με τον σύζυγό του, Γιώργο Μακρή, πήραν το παιδί του από το ίδρυμα, όπου ζούσε.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, περιγράφοντας αρχικά πώς τον άλλαξε εσωτερικά η πρώτη συνάντηση με τον γιο του και πώς αντιλαμβάνεται την πατρική σύνδεση, ανεξάρτητα από βιολογικούς δεσμούς. Όπως είπε: «Δεν μπορώ να μην αναφέρω την πρώτη στιγμή που τον είδα που ήταν όταν τον πήραμε απ’ το ίδρυμα, ήταν απ’ τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου. Αλλά αυτό που ένιωσα πέρα απ’ τον δικό μου έλεγχο, ήταν να αλλάζει κάτι ουσιαστικά μέσα μου στη χημεία μου. Να εκκρίνονται καινούργια πράγματα που κάπου ήταν κρυμμένα και περίμεναν να εμφανιστούν. Είναι αυτό το πατρικό φίλτρο που γεννιέται σε κάθε άνθρωπο είτε είναι βιολογικός γονιός είτε όχι, και είναι αυτό που δημιουργεί την πραγματική σύνδεση με το παιδί που είναι πέρα από λόγια και πράξεις».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε ότι η πατρότητα, όπως τη βιώνει, δεν είναι μια σταθερή κατάσταση, αλλά κάτι που μεταβάλλεται συνεχώς όσο μεγαλώνει το παιδί, με διαφορετικές απαιτήσεις και δοκιμασίες σε κάθε ηλικία: «Την πατρότητα δεν θα μπορούσα ποτέ να τη φανταστώ τελικά όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είναι τελικά ένα πράγμα, είναι κάτι που αλλάζει, μεταλλάσσεται σε κάθε δεδομένη ηλικία του παιδιού, είναι εντελώς διαφορετικές οι προκλήσεις. Σε σημείο που τώρα που είναι επτά χρονών ο μικρός, έχω αρχίσει και ξεχνάω ποιες ήταν οι πρώτες προκλήσεις που είχαμε όταν ήρθε στο σπίτι, όταν ήταν μωρό».
Τέλος, αναφερόμενος στο πώς διαχειρίζεται τα σχόλια ή τις απορίες που μπορεί να δεχτεί ο γιος του από το περιβάλλον του σχετικά με το ότι μεγαλώνει με δύο μπαμπάδες, ο Μιχάλης Οικονόμου ξεκαθάρισε: «Ο Νικηφόρος έχει δύο μπαμπάδες γιατί αυτή είναι η οικογένειά του. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που τον φροντίζουν με σεβασμό και αγάπη. Υπάρχουν πολλά είδη οικογένειας, όπως είπες και εσύ. Αν θέλω να το ανοίξω και σε πιο μεγάλες ηλικίες, ότι οι άνθρωποι από παλιά ζούσαμε σε κοινότητες και τα παιδιά δεν τα μεγάλωναν τόσο αυστηρά ο μπαμπάς και η μαμά, τα μεγάλωναν ένας κύκλος ανθρώπων που ανήκαν σε αυτή την κοινότητα, στην κοινωνία. Επομένως, τώρα μας φαίνεται περίεργο το γιατί υπάρχουν δύο μπαμπάδες. Είναι στη φύση του ανθρώπου ως κοινωνικό ον να μεγαλώνει όχι μόνο με δύο ανθρώπους ως γονείς, αλλά με ένα, μια κοινότητα».
