Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν με Schiaparelli στην πρεμιέρα του «Margo’s Got Money Troubles»
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν με Schiaparelli στην πρεμιέρα του «Margo’s Got Money Troubles»

Η ηθοποιός φόρεσε με δημιουργία του οίκου με ανάγλυφα μοτίβα που παρέπεμπαν σε λέπια και πόζαρε στον φακό μαζί με την Ελ Φάνινγκ

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα της σειράς του Apple TV+ «Margo's Got Money Troubles» στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που απέπνεε έναν αέρα απόλυτης κομψότητας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε μια μαύρη δημιουργία του οίκου Schiaparelli από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 με διάφανες λεπτομέρειες, ενώ στο επίκεντρο του σχεδίου δέσποζαν λευκά ανάγλυφα μοτίβα που παρέπεμπαν σε λέπια, χαρίζοντας μια επιβλητική όψη στο σύνολο.

Έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά σε ένα ανάλαφρο, ανεπιτήδευτο σινιόν, η διάσημη ηθοποιός διατήρησε το μακιγιάζ της σε τόνους διακριτικούς, επιτρέποντας στο δραματικό σύνολο να κλέψει την παράσταση.

Δείτε την εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν


Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα πέδιλα Gianvito Rossi Dorotea, ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια και επιλεγμένα δαχτυλίδια, προσδίδοντας μια επιπλέον πινελιά πολυτέλειας, αντάξια της περίστασης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την Ελ Φάνινγκ, την οποία αγκάλιασε ενώ πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό.

Η νεαρή συμπρωταγωνίστριά της, φορώντας ένα αυστηρό ριγέ κοστούμι συνδυασμένο με ένα κατακόκκινο δερμάτινο φουλάρι έλαμπε καθώς η Κίντμαν έσκυψε προς το μέρος της, χαρίζοντας ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που οι θαυμαστές τους το λάτρεψαν, σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

