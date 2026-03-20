Κιθ Έρμπαν: Η αντίδραση στις φήμες για νέα σχέση της Νίκολ Κίντμαν, φωτογραφία τη δείχνει πιασμένη χέρι χέρι με ηθοποιό
Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν αναφορές ότι η ηθοποιός έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Scarpetta», Σάιμον Μπέικερ
Πληγωμένος φαίνεται να είναι ο Κιθ Έρμπαν μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν τη Νικόλ Κίντμαν να έχει έρθει κοντά με τον ηθοποιό, Σάιμον Μπέικερ, καθώς φωτογραφίες των δύο ηθοποιών σε πρόσφατη εμφάνιση τους δείχνουν πιασμένους χέρι χέρι.
Οι αναφορές ότι η Κίντμαν έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Scarpetta», Σάιμον Μπέικερ κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες. Οι δύο ηθοποιοί, που υποδύονται παντρεμένο ζευγάρι στη νέα παραγωγή του Amazon Prime, εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στην πρεμιέρα της σειράς στη Νέα Υόρκη στις 3 Μαρτίου, εμφανώς ευδιάθετοι.
Στην ίδια εκδήλωση, η Κίντμαν δήλωσε ότι η χημεία τους «πάλλεται», ενώ ο Μπέικερ, απάντησε με χιούμορ: «Δεν φιλάω και δεν αποκαλύπτω». Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Woman’s Day, ο Έρμπαν φέρεται να έχει επηρεαστεί έντονα από τις εικόνες των δύο ηθοποιών, με πηγή να αναφέρει ότι «ήταν σαν να βλέπει τον καλύτερό του φίλο με τη σύντροφό του».
Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής ελπίζει πως οι εμφανίσεις τους έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα και δεν αντανακλούν πραγματική σχέση, σημειώνοντας ότι ακόμη και η φημολογία τον έχει επηρεάσει αρνητικά. «Ελπίζει ότι πρόκειται για υπερβολή για τις ανάγκες της δημοσιότητας. Ακόμη κι έτσι, όμως, το εκλαμβάνει ως προδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Κίντμαν διατηρεί φιλική σχέση με τον Μπέικερ εδώ και δεκαετίες και γνωρίζει επίσης την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Ριγκ, με την οποία χώρισε το 2020.
Ο 58χρονος τραγουδιστής παρευρέθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου σε φιλανθρωπική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Νάσβιλ. Παρά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δυσκολία διαχείρισης της προσωπικής του κατάστασης, ο Έρμπαν εμφανίστηκε ευδιάθετος καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Ο τραγουδιστής ανέβηκε αργότερα στη σκηνή, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι με την κιθάρα του, σε μια στιγμή που φάνηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά.
Η εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε περίπου δύο μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του με την ηθοποιό έπειτα από 19 χρόνια γάμου.
