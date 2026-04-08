«Χάλκινή θεά» η σταρ του WNBA, Έιντζελ Ρις, στην πρώτη φωτογράφισή της για τη Victoria’s Secret, δείτε βίντεο
Η φωτογράφιση έγινε σε παραλίες των Μπαρμπέιντος
Άλλη μια πρωτιά στην καριέρα της ως μοντέλο γράφει η σταρ του WNBA Έιντζελ Ρις, η οποία αφού έγινε «αγγελάκι» της Victoria’s Secret τον περασμένο Οκτώβριο, τώρα κάνει την πρώτη φωτογράφισή της με μαγιό της εταιρείας.
Η φωτογράφιση έγινε στις παραλίες των Μπαρμπέιντος με την Ρις να θυμίζει «χάλκινη θεά», όπως σχολιάζει η Page Six, καθώς σε κάποιες από τις φωτογραφίες είναι καλυμμένη με χρυσή βαφή σώματος που παγιδεύει το φως του ηλιοβασιλέματος.
«Το θέμα είναι μπρονζέ, και είμαι υπέρ του μπρονζέ και του ήλιου, και επειδή βρίσκομαι εδώ στα Μπαρμπάντος, η ατμόσφαιρα είναι κυριολεκτικά τέλεια» δήλωσε η Ρις στο περιοδικό Elle για τη φωτογράφιση.
Οι φωτογραφίες παρουσιάζουν τη συλλογή Invisible by Victoria's Secret Strapless, με τεχνολογία αντιολισθητικής λαβής, καθώς και το νέο Bombshell Bronze Eau de Parfum.
Angel Reese x ELLE Magazine in Barbados for the Victoria’s Secret campaign shoot 🎥 pic.twitter.com/AoIkn1fux4— Athlete Vanity (@AthleteVanity) April 7, 2026
Angel Reese for Victoria Secret ☀️🏝️— NBACentral (@TheDunkCentral) April 7, 2026
(Via @ELLEmagazine ) pic.twitter.com/zltsLXlB4m
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα