Άντζελα Γκερέκου: Μόνο μία χρονιά στη ζωή μου έχω κάνει Πάσχα εκτός Κέρκυρας, κάθε φορά είναι σαν πρώτη
Άντζελα Γκερέκου: Μόνο μία χρονιά στη ζωή μου έχω κάνει Πάσχα εκτός Κέρκυρας, κάθε φορά είναι σαν πρώτη
Γίνεται μία μυσταγωγική διαδικασία στην Κέρκυρα, σχολίασε η ηθοποιός
Μόνο μία φορά στη ζωή της έχει γιορτάσει το Πάσχα εκτός Κέρκυρας η Άντζελα Γκερέκου. Η ηθοποιός που κατάγεται από το νησί τόνισε ότι ακολουθείται μία μυσταγωγική διαδικασία κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, που την κάνει να νιώθει σαν να είναι κάθε φορά η πρώτη που βιώνει αυτή την εμπειρία.
«Νιώθω ευλογημένη. Τόσα χρόνια στο νησί, γέννημα θρέμμα, και κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά, η ίδια συγκίνηση. Και όλος ο κόσμος αυτό νιώθει. Γίνεται μία μυσταγωγική διαδικασία όλη αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι την κορύφωση που μας ενώνει όλους», είπε αρχικά η Άντζελα Γκερέκου στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Τρίτη 7 Απριλίου.
Στη συνέχεια, μοιράστηκε πως μόνο μία χρονιά επέλεξε να περάσει τη συγκεκριμένη θρησκευτική γιορτή σε άλλο μέρος της Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Πάτμο. «Μόνο μία φορά στη ζωή μου έχω κάνει Πάσχα εκτός Κέρκυρας, στην Πάτμο, αλλά οφείλω να πω ότι αυτό το μοναδικό Πάσχα το αναζητούμε κάθε χρόνο. Και λέμε “να πάμε κάπου αλλού” και όμως πάλι οι δρόμοι μας φέρνουν εδώ», πρόσθεσε.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι του νησιού τηρούν τα έθιμα που έχουν κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές, σεβόμενη την αυθεντικότητα και την πνευματικότητα. «Κρατάμε την αυθεντικότητα και κάνουμε ακριβώς όπως τόσα χρόνια τώρα, μέσα από την πνευματικότητα. Αυτό το κρατάμε ως φυλαχτό», τόνισε.
«Νιώθω ευλογημένη. Τόσα χρόνια στο νησί, γέννημα θρέμμα, και κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά, η ίδια συγκίνηση. Και όλος ο κόσμος αυτό νιώθει. Γίνεται μία μυσταγωγική διαδικασία όλη αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι την κορύφωση που μας ενώνει όλους», είπε αρχικά η Άντζελα Γκερέκου στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Τρίτη 7 Απριλίου.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε πως μόνο μία χρονιά επέλεξε να περάσει τη συγκεκριμένη θρησκευτική γιορτή σε άλλο μέρος της Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Πάτμο. «Μόνο μία φορά στη ζωή μου έχω κάνει Πάσχα εκτός Κέρκυρας, στην Πάτμο, αλλά οφείλω να πω ότι αυτό το μοναδικό Πάσχα το αναζητούμε κάθε χρόνο. Και λέμε “να πάμε κάπου αλλού” και όμως πάλι οι δρόμοι μας φέρνουν εδώ», πρόσθεσε.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι του νησιού τηρούν τα έθιμα που έχουν κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές, σεβόμενη την αυθεντικότητα και την πνευματικότητα. «Κρατάμε την αυθεντικότητα και κάνουμε ακριβώς όπως τόσα χρόνια τώρα, μέσα από την πνευματικότητα. Αυτό το κρατάμε ως φυλαχτό», τόνισε.
