Τριαντάφυλλος: Δεν έχει παιχτεί κανένα τραγούδι μου στο ραδιόφωνο, γίνονται επιτυχίες δια μαγείας από τον Θεό
GALA
Τριαντάφυλλος ραδιόφωνο Τραγούδι

Γεωργία Κοτζιά
Ένα παράπονο εξέφρασε ο Τριαντάφυλλος σχετικά με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αναφέροντας ότι δεν παίζουν τα κομμάτια του, ενώ τόνισε ότι δεν τους οφείλει τις επιτυχίες που έχει κάνει.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, μιλώντας αρχικά για το νέο κομμάτι που κυκλοφόρησε με τίτλο «Τώρα τελευταία», το οποίο παίχτηκε σε ραδιοφωνικές εκπομπές, με τον Τριαντάφυλλο να μοιράζεται την έκπληξή του, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα του δεν έχει δεχτεί γενικότερα στήριξη από το συγκεκριμένο μέσο.

Όπως είπε ο τραγουδιστής: «Τα τραγούδια μου για κάποιο λόγο δεν τα παίζουν στο ραδιόφωνο, αλλά για κάποιο λόγο το καινούριο μου παίχτηκε. Δεν ξέρω τι  έγινε. Δεν έχει παιχτεί κανένα τραγούδι μου, αυτά γίνονται επιτυχίες δια μαγείας, από τον Θεό. Λέει ο Θεός "δεν τον παίζετε; Πάρτε την"».

Δείτε το βίντεο

Thema Insights

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης