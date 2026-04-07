Τριαντάφυλλος: Δεν έχει παιχτεί κανένα τραγούδι μου στο ραδιόφωνο, γίνονται επιτυχίες δια μαγείας από τον Θεό
Ο τραγουδιστής εξέφρασε ένα παράπονό του με αφορμή την κυκλοφορία νέου του κομματιού
Ένα παράπονο εξέφρασε ο Τριαντάφυλλος σχετικά με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αναφέροντας ότι δεν παίζουν τα κομμάτια του, ενώ τόνισε ότι δεν τους οφείλει τις επιτυχίες που έχει κάνει.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, μιλώντας αρχικά για το νέο κομμάτι που κυκλοφόρησε με τίτλο «Τώρα τελευταία», το οποίο παίχτηκε σε ραδιοφωνικές εκπομπές, με τον Τριαντάφυλλο να μοιράζεται την έκπληξή του, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα του δεν έχει δεχτεί γενικότερα στήριξη από το συγκεκριμένο μέσο.
Όπως είπε ο τραγουδιστής: «Τα τραγούδια μου για κάποιο λόγο δεν τα παίζουν στο ραδιόφωνο, αλλά για κάποιο λόγο το καινούριο μου παίχτηκε. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχει παιχτεί κανένα τραγούδι μου, αυτά γίνονται επιτυχίες δια μαγείας, από τον Θεό. Λέει ο Θεός "δεν τον παίζετε; Πάρτε την"».
