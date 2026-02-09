Τριαντάφυλλος για Ελένη Χατζίδου: Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω
Τριαντάφυλλος για Ελένη Χατζίδου: Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω
Και ο άντρας της να μάθει να σέβεται, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για την Ελένη Χατζίδου μίλησε ο Τριαντάφυλλος, τονίζοντας πως δεν θα συνεργαζόταν ξανά μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχε να φάει.
Ο τραγουδιστής μιλώντας στην κάμερα του Happy Day τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, κλήθηκε να απαντήσει στο σχόλιο που έκανε η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια για εκείνον, λέγοντας πως: «Όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια». Όλα ξεκίνησαν από μία δήλωση που είχε κάνει ο Τριαντάφυλλος για το Your Face Sounds Familiar, όπου ανέφερε πως του έχουν κάνει πρόταση να πάει αλλά δεν θα πάει γιατί δεν μπορεί να κάνει τον κλόουν. «Μου έχει γινει πρόταση για το YFSF, αλλά δεν μπορώ να κάνω τον κλόουν», είχε πει. Η Ελένη Χατζίδου θεώρησε τη δήλωσή του προβλητική και γι' αυτό έκανε το σχόλιο αυτό.
Ο Τριαντάφυλλος είπε λοιπόν για την Ελένη Χατζίδου: «Να κάτσω να απαντήσω στην Χατζίδου; Που με παρακαλούσε να κάνω μία δήλωση; Που μας παρακαλάει συνέχεια να κάνουμε δήλωση και όλο τους λέω "γεια"; Δεν ξέρω γιατί τόση κακία. Είχαμε συνεργαστεί και παλιά. Για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να σας βοηθήσω όπου θέλετε, απλά θα φαίνομαι εγώ σαν κλόουν. Όχι ότι θα είναι κλόουν αυτοί που θα το κάνουν. Εγώ θα είμαι σαν κλόουν αν το κάνω. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dga7ecxfbedd)
Έπειτα, ο τραγουδιστής ανέφερε πως έπαιρνε την Ελένη Χατζίδου και τον σύζυγό της τηλέφωνο ώστε να μιλήσουν για το φεγονός αυτό αλλά κανείς τους δεν το σήκωνε: «Τους έπαιρνα τηλέφωνο αλλά δεν το σήκωναν», δήλωσε και στο τέλος σημείωσε αναφερόμενος στον Ετεοκλή Παύλου: «Τα ίδια έκανε και ο άντρας της όταν ήταν πορτιέρης. Να του θυμίσετε εκεί στην πόρτα τι έκανε σε κάτι παιδιά. Να μάθει να σέβεται».
Το βίντεο με το σχόλιο της Ελένης Χατζίδου για τον Τριαντάφυλλο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg6ua0mgr6z5)
Ο τραγουδιστής μιλώντας στην κάμερα του Happy Day τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, κλήθηκε να απαντήσει στο σχόλιο που έκανε η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια για εκείνον, λέγοντας πως: «Όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια». Όλα ξεκίνησαν από μία δήλωση που είχε κάνει ο Τριαντάφυλλος για το Your Face Sounds Familiar, όπου ανέφερε πως του έχουν κάνει πρόταση να πάει αλλά δεν θα πάει γιατί δεν μπορεί να κάνει τον κλόουν. «Μου έχει γινει πρόταση για το YFSF, αλλά δεν μπορώ να κάνω τον κλόουν», είχε πει. Η Ελένη Χατζίδου θεώρησε τη δήλωσή του προβλητική και γι' αυτό έκανε το σχόλιο αυτό.
Ο Τριαντάφυλλος είπε λοιπόν για την Ελένη Χατζίδου: «Να κάτσω να απαντήσω στην Χατζίδου; Που με παρακαλούσε να κάνω μία δήλωση; Που μας παρακαλάει συνέχεια να κάνουμε δήλωση και όλο τους λέω "γεια"; Δεν ξέρω γιατί τόση κακία. Είχαμε συνεργαστεί και παλιά. Για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να σας βοηθήσω όπου θέλετε, απλά θα φαίνομαι εγώ σαν κλόουν. Όχι ότι θα είναι κλόουν αυτοί που θα το κάνουν. Εγώ θα είμαι σαν κλόουν αν το κάνω. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, ο τραγουδιστής ανέφερε πως έπαιρνε την Ελένη Χατζίδου και τον σύζυγό της τηλέφωνο ώστε να μιλήσουν για το φεγονός αυτό αλλά κανείς τους δεν το σήκωνε: «Τους έπαιρνα τηλέφωνο αλλά δεν το σήκωναν», δήλωσε και στο τέλος σημείωσε αναφερόμενος στον Ετεοκλή Παύλου: «Τα ίδια έκανε και ο άντρας της όταν ήταν πορτιέρης. Να του θυμίσετε εκεί στην πόρτα τι έκανε σε κάτι παιδιά. Να μάθει να σέβεται».
Το βίντεο με το σχόλιο της Ελένης Χατζίδου για τον Τριαντάφυλλο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα