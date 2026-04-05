Κάντις Κινγκ: Παντρεύτηκε κρυφά η ηθοποιός του Vampire Diaries
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, λίγο πριν γεννηθεί το παιδί που περιμένει με τον Στίβεν Κρούγκερ
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν η Κάντις Κινγκ, η οποία έγινε γνωστή ως Κάρολαϊν στη σειρά Vampire Diaries, και ο Στίβεν Κρούγκερ, σε μια λιτή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητα.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Φεβρουάριο σε κλειστό κύκλο στο Τενεσί, με μόλις 15 καλεσμένους, ανάμεσά τους τα παιδιά της ηθοποιού και στενοί συγγενείς. Αν και αρχικά σχεδίαζαν έναν μεγαλύτερο γάμο για το φθινόπωρο του 2026, όπως δήλωσαν στη Vogue, τα πλάνα τους άλλαξαν όταν έμαθαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
Ο Κρούγκερ αποκάλυψε ότι επέλεξαν να γιορτάσουν σε ένα διήμερο, εστιάζοντας στα βασικά, στις φωτογραφίες, στα λουλούδια και στο φαγητό.
Από την πλευρά της, η Κινγκ μίλησε με χιούμορ για τη δυσκολία να βρει νυφικό που να ταιριάζει στην εγκυμοσύνη της, λέγοντας ότι ήθελε να νιώθει «νύφη και μητέρα», χωρίς υπερβολές.
Το ζευγάρι σκοπεύει να πραγματοποιήσει μία μεγαλύτερη γιορτή για τον γάμο μέσα στο 2026, ωστόσο προς το παρόν απολαμβάνει αυτή την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του, λίγο πριν την άφιξη του παιδιού τους, το τρίτο για την ηθοποιό, καθώς έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύντροφό της και μουσικό Τζο Κινγκ με τον οποίο είχε αρραβωνιαστεί στις 29 Μαΐου του 2013.
