Κάντις Κινγκ: Παντρεύτηκε κρυφά η ηθοποιός του Vampire Diaries
GALA
Κάντις Κινγκ Γάμος

Κάντις Κινγκ: Παντρεύτηκε κρυφά η ηθοποιός του Vampire Diaries

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, λίγο πριν γεννηθεί το παιδί που περιμένει με τον Στίβεν Κρούγκερ

Κάντις Κινγκ: Παντρεύτηκε κρυφά η ηθοποιός του Vampire Diaries
Γεωργία Κοτζιά
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν η Κάντις Κινγκ, η οποία έγινε γνωστή ως Κάρολαϊν στη σειρά Vampire Diaries, και ο Στίβεν Κρούγκερ, σε μια λιτή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Φεβρουάριο σε κλειστό κύκλο στο Τενεσί, με μόλις 15 καλεσμένους, ανάμεσά τους τα παιδιά της ηθοποιού και στενοί συγγενείς. Αν και αρχικά σχεδίαζαν έναν μεγαλύτερο γάμο για το φθινόπωρο του 2026, όπως δήλωσαν στη Vogue, τα πλάνα τους άλλαξαν όταν έμαθαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο τους


Κάντις Κινγκ: Παντρεύτηκε κρυφά η ηθοποιός του Vampire Diaries
Κάντις Κινγκ: Παντρεύτηκε κρυφά η ηθοποιός του Vampire Diaries
Κάντις Κινγκ: Παντρεύτηκε κρυφά η ηθοποιός του Vampire Diaries
Κάντις Κινγκ: Παντρεύτηκε κρυφά η ηθοποιός του Vampire Diaries


Ο Κρούγκερ αποκάλυψε ότι επέλεξαν να γιορτάσουν σε ένα διήμερο, εστιάζοντας στα βασικά, στις φωτογραφίες, στα λουλούδια και στο φαγητό.

Από την πλευρά της, η Κινγκ μίλησε με χιούμορ για τη δυσκολία να βρει νυφικό που να ταιριάζει στην εγκυμοσύνη της, λέγοντας ότι ήθελε να νιώθει «νύφη και μητέρα», χωρίς υπερβολές.

Κλείσιμο
Το ζευγάρι σκοπεύει να πραγματοποιήσει μία μεγαλύτερη γιορτή για τον γάμο μέσα στο 2026, ωστόσο προς το παρόν απολαμβάνει αυτή την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του, λίγο πριν την άφιξη του παιδιού τους, το τρίτο για την ηθοποιό, καθώς έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύντροφό της και μουσικό Τζο Κινγκ με τον οποίο είχε αρραβωνιαστεί στις 29 Μαΐου του 2013.
Γεωργία Κοτζιά

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

