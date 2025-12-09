Κάντις Κινγκ: Έγκυος στο τρίτο της παιδί η «Κάρολαιν» από το Vampire Diaries

Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη με τον σύντροφό της το φύλο του τρίτου τους παιδιού, ωστόσο η 39χρονη παραχώρησε δηλώσεις στο People αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη: «Γνωρίζουμε τα νέα εδώ και καιρό και ήταν μια τόσο χαρούμενη εμπειρία το να μπορούμε να κάνουμε την έκπληξη και να μοιραστούμε τα ευχάριστα νέα μας με φίλους και οικογένεια», αναφέρει η Κάντις Κινγκ. «Νομίζω ότι οι κόρες μου ένιωσαν ανακούφιση όταν κατάλαβαν γιατί η μαμά ξαφνικά ρέψιμο συνέχεια και έτρωγε ασυνήθιστα μεγάλες ποσότητες σε περίεργες ώρες», προσθέτει με χιούμορ.



«Η πιθανή ημερομηνία είναι τον Μάιο, κοντά στα γενέθλιά μου, που θα ήταν το καλύτερο δώρο!», δηλώνει ακόμα.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Vampire Diaries (@thevampirediaries)





«Ο αλγόριθμος των social media μου μετατράπηκε αμέσως σε έναν πλήρη αλγόριθμο εγκυμοσύνης, επειδή το μόνο που έψαχνα ήταν τρόπους να κάνω έκπληξη σε φίλους και οικογένεια», συμπληρώνει και αποκαλύπτει: «Κάναμε την έκπληξη στην οικογένειά μας όταν βρεθήκαμε όλοι μαζί για μια καθυστερημένη γιορτή αρραβώνων. Μοιράσαμε Save the Dates αλλά αντί να είναι για τον γάμο μας, ήταν για να συναντήσουν το μωρό Κρούγκερ».



«Είμαι τόσο χαρούμενη που έχω σε βίντεο τη στιγμή που κάναμε την έκπληξη στις κόρες μου. Είναι ένα στιγμιότυπο που θα το φυλάμε για πάντα. Νιώθω τυχερή που μπορώ να πω ότι το πρώτο τρίμηνο ήταν πολύ τυπικό και απλώς ένιωθα ναυτία όλη την ώρα. Για κάποιον περίεργο λόγο, το μόνο που λιγουρεύομαι είναι φρούτα. Και αυτό βόλεψε τέλεια στο babymoon μας στην Aruba, όπου το μόνο που έκανα ήταν να τρώω φρούτα και μπολ με αçaí όλο το 24ωρο», τονίζει.



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει: «Νιώθω πολύ ευγνώμων! Γίνομαι 39 τον επόμενο Μάιο. Ανυπομονώ να μεγαλώσουμε την όμορφη, μικτή οικογένειά μας και να μπορέσω να επιστρέψω στη δουλειά με την ομάδα του We Were Liars για τη δεύτερη σεζόν το επόμενο καλοκαίρι». «Πολύ συχνά παρασύρομαι στο να σχεδιάζω μπροστά και να σκέφτομαι τι ακολουθεί. Αλλά τώρα ο στόχος μου είναι απλώς να είμαι παρούσα και να απολαμβάνω αυτή τη γλυκιά περίοδο της ζωής», εξομολογείται.



Λίγο πριν υποδεχθούν το μωρό τους η Κινγκ και ο Κρούγκερ αποφάσισαν να ταξιδέψουν μέχρι την Αρούμπα για να απολαύσουν λίγη ηρεμία οι δυο τους. Για το ταξίδι αυτό η ίδια δηλώνει: «Το babymoon μας στην Αρούμπα ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Θέλαμε κάπου που να νιώθουμε ηρεμία και επίσης όπου θα μπορούσαμε να πάρουμε λίγη λιακάδα πριν έρθει ο χειμώνας εδώ στο Νάσβιλ».



«Συνιστώ ανεπιφύλακτα την Αρούμπα σε όποιον αναζητά ένα μέρος για να αποσυνδεθεί και να χαλαρώσει. Ήταν το τέλειο είδος αργών, γαλήνιων διακοπών που λαχταρούσα πριν φτάσει το μωρό», καταλήγει.



Η Κάντις Κινγκ και ο Στίβεν Κρούγκερ είναι μαζί από τον Δεκέμβριο του 2023 και τον Μάιο του 2025 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Ο γάμος είναι στα σχέδιά τους, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ορίσει ημερομηνία.



