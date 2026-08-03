Θρίαμβος για το νέο Spider-Man: Άνοιγμα 927 εκατ. δολαρίων και δεύτερο καλύτερο ντεμπούτο όλων των εποχών, δείτε το τρέιλερ

Η τέταρτη εμφάνιση του Τομ Χόλαντ ως Πίτερ Πάρκερ ξεπέρασε κάθε προσδοκία και έδωσε νέα ώθηση στο καλοκαιρινό box office





Η νέα ταινία της Marvel Studios συγκέντρωσε συνολικά 927 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις μέσα στις πρώτες ημέρες προβολής της.







Στις διεθνείς αγορές η ταινία πρόσθεσε ακόμη 572 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό άνοιγμα στα 927 εκατ. δολάρια.



Η Φλόρενς Πιου, ο Τομ Χόλαντ, η Ζεντάγια και η Μαρίζα Τομέι ποζάρουν στους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στο Λονδίνο, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026



Η Κίνα πρωταγωνίστησε στις διεθνείς αγορές Η μεγαλύτερη διεθνής αγορά ήταν η Κίνα, όπου οι εισπράξεις έφτασαν τα 121 εκατ. δολάρια.



Στην Αυστραλία, το Spider-Man: Brand New Day πραγματοποίησε το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2026, με εισπράξεις 30,4 εκατ. δολαρίων.



Κλείσιμο



Η υπόθεση της ταινίας Στο Spider-Man: Brand New Day, ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει για τέταρτη φορά στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ.



Η ιστορία διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου όλοι έχουν ξεχάσει ότι ο Πίτερ Πάρκερ είναι ο Spider-Man. Παλεύοντας με τη μοναξιά και την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, συνεχίζει να μάχεται το έγκλημα, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η MJ, την οποία υποδύεται η



Με εντυπωσιακές εισπράξεις 927 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως στο πρώτο του Σαββατοκύριακο προβολής, το Spider-Man: Brand New Day πέτυχε το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του παγκόσμιου και του αμερικανικού box office . Η τέταρτη εμφάνιση του Τομ Χόλαντ στον ρόλο του δημοφιλούς υπερήρωα επιβεβαιώνει ότι ο Spider-Man παραμένει ένα από τα ισχυρότερα κινηματογραφικά brand της Marvel Η νέα ταινία της Marvel Studios συγκέντρωσε συνολικά 927 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις μέσα στις πρώτες ημέρες προβολής της.Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά εισέπραξε 355 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας το δεύτερο μεγαλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία του αμερικανικού box office. Μπροστά της παραμένει μόνο το Avengers: Endgame του 2019, το οποίο είχε κάνει άνοιγμα 357 εκατ. δολαρίων, χωρίς αναπροσαρμογή ως προς τον πληθωρισμό.Στις διεθνείς αγορές η ταινία πρόσθεσε ακόμη 572 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό άνοιγμα στα 927 εκατ. δολάρια.Η μεγαλύτερη διεθνής αγορά ήταν η Κίνα, όπου οι εισπράξεις έφτασαν τα 121 εκατ. δολάρια.Στην Αυστραλία, το Spider-Man: Brand New Day πραγματοποίησε το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2026, με εισπράξεις 30,4 εκατ. δολαρίων.Ο πρόεδρος της Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκι, χαρακτήρισε την εμπορική πορεία της ταινίας «πραγματικά εκπληκτικό άνοιγμα».Στο Spider-Man: Brand New Day, ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει για τέταρτη φορά στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ.Η ιστορία διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου όλοι έχουν ξεχάσει ότι ο Πίτερ Πάρκερ είναι ο Spider-Man. Παλεύοντας με τη μοναξιά και την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, συνεχίζει να μάχεται το έγκλημα, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η MJ, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια , σύζυγος του Χόλαντ και στη ζωή.



Η Marvel κυριαρχεί στο παγκόσμιο box office Με το νέο Spider-Man, η Marvel Studios κατέχει πλέον τις τέσσερις μεγαλύτερες πρεμιέρες στην ιστορία του παγκόσμιου box office (χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό):



Avengers: Endgame – 1,22 δισ. δολάρια

Spider-Man: Brand New Day – 927 εκατ. δολάρια

Avengers: Infinity War – 640 εκατ. δολάρια

Spider-Man: No Way Home – 600 εκατ. δολάρια



Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του κινηματογραφικού ομίλου της Sony Pictures Entertainment, Τομ Ρόθμαν, χαρακτήρισε το Brand New Day «μια ταινία που μιλά ουσιαστικά για τη φιλία και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης, ένα θέμα που αγγίζει θεατές κάθε ηλικίας σε όλο τον κόσμο».



Υψηλές βαθμολογίες και ώθηση στο καλοκαιρινό box office Παρά τα σημάδια κόπωσης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το είδος των ταινιών με υπερήρωες, ο Spider-Man εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της Marvel.



Η νέα ταινία απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 90% από τους κριτικούς και ποσοστό αποδοχής 98% από το κοινό στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes.



Η επιτυχία του Spider-Man: Brand New Day ενισχύει ακόμη περισσότερο το ήδη ισχυρό καλοκαιρινό box office, το οποίο στηρίζεται και στις επιδόσεις των Toy Story 5 και The Odyssey.



Το μεγαλύτερο κινηματογραφικό Σαββατοκύριακο Ο Πολ Ντεργκαραμπέντιαν, επικεφαλής ανάλυσης της Rentrak, εκτίμησε ότι ο συνδυασμός των Spider-Man: Brand New Day και The Odyssey χάρισε στους κινηματογράφους το μεγαλύτερο εισπρακτικό Σαββατοκύριακο στην ιστορία της αμερικανικής αγοράς.



Όπως σημείωσε, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι οι Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια και Τζον Μπέρνταλ συμμετέχουν και στις δύο ταινίες.



«Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη προώθηση για το Spider-Man από το The Odyssey. Εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο είδαν στους κινηματογράφους τα τρέιλερ της νέας ταινίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παρά τη φετινή ανάκαμψη, η αγορά των κινηματογράφων στις ΗΠΑ εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Σύμφωνα με τη Rentrak, οι συνολικές εισπράξεις του 2026 είναι αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2025, αλλά παραμένουν κατά 16% χαμηλότερες από το 2019.