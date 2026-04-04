Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αποκάλυψε το βασικό κριτήριο επιλογής των ρόλων του
Ο ηθοποιός εξήγησε πως θέλει να αισθάνεται ανατριχίλα κάθε φορά που διαβάζει ένα σενάριο
Το βασικό κριτήριο με το οποίο επιλέγει τους ρόλους του αποκάλυψε ο Ρόμπερτ Πάτινσον.
Ο 39χρονος ηθοποιός μίλησε στο HuffPost UK, εξηγώντας τι αναζητά σε ένα σενάριο προκειμένου να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε μια παραγωγή. «Αν, όταν το διαβάζεις, θέλεις αμέσως να το διαβάσεις δυνατά, αυτό είναι πάντα το νούμερο ένα πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ο Πάτινσον εξήγησε περαιτέρω για τη διαδικασία επιλογής ρόλων πως όταν ενθουσιάζεται με ένα σενάριο λέει μία συγκεκριμένη ατάκα στους συνεργάτες του: «Αν υπάρχει μία ατάκα που θα θέλω να τη πω στους ανθρώπους γύρω μου… Κανείς δεν έχει ιδέα γιατί είναι ενδιαφέρουσα, είναι εντελώς εκτός πλαισίου, αλλά θέλω απλώς να επαναλαμβάνω αυτή τη μία ατάκα, σαν “Κοίτα αυτό, κοίτα αυτό"».
Έπειτα, πρόσθεσε ότι αναζητά στοιχεία που δημιουργούν ένταση και αίσθηση κινδύνου, σημειώνοντας πως τον ελκύει «κάτι που να φαίνεται λίγο επικίνδυνο και να προκαλεί μια αίσθηση ανατριχίλας».
Πριν από λίγο, κυκλοφόρησε η νέα ταινία του ηθοποιού. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Drama», που πλέον παίζεται στους κινηματογράφους από την Παρασκευή 3 Απριλίου, μαζί με τη Ζεντάγια, όπου υποδύονται ένα ζευγάρι που προετοιμάζεται για τον γάμο του, όταν μια σημαντική αποκάλυψη για το παρελθόν της νύφης ανατρέπει τα δεδομένα.
