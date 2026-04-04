Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αποκάλυψε το βασικό κριτήριο επιλογής των ρόλων του
GALA
Ρόμπερτ Πάτινσον Ταινίες

Ο ηθοποιός εξήγησε πως θέλει να αισθάνεται ανατριχίλα κάθε φορά που διαβάζει ένα σενάριο

Ιωάννα Μαρίνου
Το βασικό κριτήριο με το οποίο επιλέγει τους ρόλους του αποκάλυψε ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ο 39χρονος ηθοποιός μίλησε στο HuffPost UK, εξηγώντας τι αναζητά σε ένα σενάριο προκειμένου να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε μια παραγωγή. «Αν, όταν το διαβάζεις, θέλεις αμέσως να το διαβάσεις δυνατά, αυτό είναι πάντα το νούμερο ένα πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Στη συνέχεια, ο Πάτινσον εξήγησε περαιτέρω για τη διαδικασία επιλογής ρόλων πως όταν ενθουσιάζεται με ένα σενάριο λέει μία συγκεκριμένη ατάκα στους συνεργάτες του: «Αν υπάρχει μία ατάκα που θα θέλω να τη πω στους ανθρώπους γύρω μου… Κανείς δεν έχει ιδέα γιατί είναι ενδιαφέρουσα, είναι εντελώς εκτός πλαισίου, αλλά θέλω απλώς να επαναλαμβάνω αυτή τη μία ατάκα, σαν “Κοίτα αυτό, κοίτα αυτό"».

Έπειτα, πρόσθεσε ότι αναζητά στοιχεία που δημιουργούν ένταση και αίσθηση κινδύνου, σημειώνοντας πως τον ελκύει «κάτι που να φαίνεται λίγο επικίνδυνο και να προκαλεί μια αίσθηση ανατριχίλας».

Πριν από λίγο, κυκλοφόρησε η νέα ταινία του ηθοποιού. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Drama», που πλέον παίζεται στους κινηματογράφους από την Παρασκευή 3 Απριλίου, μαζί με τη Ζεντάγια, όπου υποδύονται ένα ζευγάρι που προετοιμάζεται για τον γάμο του, όταν μια σημαντική αποκάλυψη για το παρελθόν της νύφης ανατρέπει τα δεδομένα.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

