Ρόμπερτ Πάτινσον για Ζεντάγια: Θα ήταν πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον που να πει κακή κουβέντα για εκείνη
Ο ηθοποιός μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από τη συνεργασία τους για την ταινία The Drama

Τις εντυπώσεις του από τη συνεργασία του με τη Ζεντάγια μοιράστηκε ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αποθεώνοντας την συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία The Drama. O ηθοποιός ανέδειξε τον επαγγελματισμό της και τη συνέπειά της, δηλώνοντας πως είναι πολύ δύσκολο να ειπωθεί κάτι κακό για εκείνη.

Μιλώντας στο People στην πρεμιέρα της ταινίας τους στο Λος Άντζελες στις 17 Μαρτίου, ο 39χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στα γυρίσματα του νέου δραματικού έργου της A24, αλλά και στις δύο επερχόμενες συνεργασίες τους, το The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν και το Dune: Part Three του Ντενί Βιλνέβ.

Η ταινία The Drama φέρνει τη Ζεντάγια και τον Πάτινσον στους ρόλους της Έμα Χάργουντ και του Τσάρλι Τόμσον. «Η σχέση ενός ευτυχισμένου ζευγαριού δοκιμάζεται, όταν μια απρόσμενη εξέλιξη εκτροχιάζει την εβδομάδα του γάμου τους», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

«Νομίζω ότι είναι απίστευτα συνεπής στον επαγγελματισμό της με τους ανθρώπους, απλώς υπέροχη με όλους — το συνεργείο, τους πάντες», είπε για τη Ζεντάγια, με την οποία έχει δουλέψει τρεις φορές. «Ακόμα και όταν γυρίζουμε στη Βοστόνη στον δρόμο, χαιρετά όποιον περνά, λέει σε όλους “γεια”. Είναι απίστευτο, ενώ παράλληλα είναι τόσο προετοιμασμένη και τόσο αφοσιωμένη στη δουλειά. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον που να πει κακή κουβέντα για εκείνη», ανέφερε στη συνέχεια.

Για τη συνεργασία τους μίλησε και η Ζεντάγια, τονίζοντας ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον φέρνει μια απρόβλεπτη ενέργεια στις συνεντεύξεις τους: «Νομίζω ότι είναι τόσο μοναδικός στο ποιος είναι, και αυτό φαίνεται στις συνεντεύξεις», είπε για τον συμπρωταγωνιστή της. «Μερικές φορές δεν έχω ιδέα τι πρόκειται να πει όταν είμαστε σε συνεντεύξεις. Είμαι σε φάση: “Ωραία, πάμε”. Αλλά σίγουρα κρατά το ενδιαφέρον».

Σε παλαιότερες δηλώσεις του για την καλλιτεχνική του συνύπαρξη με τη Ζεντάγια, ο Ρόμπερτ Πάτινσον εξήγησε ότι είχε ζητήσει βοήθεια από τη συμπρωταγωνίστριά του, όταν δυσκολευόταν με μια συγκεκριμένη σκηνή.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας

The Drama | Official Trailer HD | A24

«Είχαμε μια σκηνή μαζί που με τρέλαινε. Προσπαθούσα απεγνωσμένα να βρω το νόημά της, σε σημείο που έγραφα σελίδες ολόκληρες με αναλύσεις… Τελικά, την πήρα τηλέφωνο τη Ζεντάγια το βράδυ πριν γυρίσουμε τη συγκεκριμένη σκηνή», είχε πει στο περιοδικό Première.

«Της εξέφρασα τις αμφιβολίες μου, μιλούσα για δύο ώρες, και μπλα μπλα μπλα, και μετά από λίγο, πολύ ήρεμα, με έκανε να καταλάβω ότι η ατάκα απλώς έλεγε αυτό που έλεγε, ότι δεν υπήρχε κάποιο κρυφό νόημα», είχε συμπληρώσει.

Φωτογραφία: Shutterstock
