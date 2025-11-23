Ελένη Φουρέιρα: Η πρεμιέρα σε γνωστό κλαμπ και το pole dancing - Δείτε βίντεο
Ελένη Φουρέιρα: Η πρεμιέρα σε γνωστό κλαμπ και το pole dancing - Δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια παρουσίασε γνωστές επιτυχίες της με μια σέξι εμφάνιση

Ιωάννα Μαρίνου
Πρεμιέρα σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, στο οποίο θα εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, έκανε η Ελένη Φουρέιρα, το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, επιφυλάσσοντας μια έκπληξη στους θαμώνες.

Αφού ανέβηκε στη σκηνή, συνοδευόμενη από χορευτές, για να ερμηνεύσει γνωστές επιτυχίες της αλλά και κομμάτια από το νέο της άλμπουμ, η τραγουδίστρια έκανε pole dancing εκπλήσσοντας και εντυπωσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media και αναδημοσίευσε και η ίδια η Ελένη Φουρέιρα, φαίνεται να χορεύει, φορώντας ένα μαύρο, δερμάτινο σορτσάκι, ένα τοπ στο ίδιο ύφος και μαύρες ψηλοτάκουνες μπότες.

Δείτε βίντεο



