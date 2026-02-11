Ελένη Φουρέιρα: Στην Αλβανία το ψωμί το έφτιαχνε η μαμά μου και όταν έφαγα από φούρνο στην Ελλάδα είπα "ουάου"

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgc2fqmiguxd)

Σε άλλο σημείο η Ελένη Φουρέιρα μίλησε και για τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας πως είχε πάρει 20 κιλά και έκανε υπερφαγίες, διότι έτρωγε και έλεγε πως δεν πειράζει.Τέλος, μίλησε για τη σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία: «Εγώ με τον Αλμπέρτο ήμασταν πολλά χρόνια σε απόσταση. Πέντε χρόνια αυτή η σχέση ήταν σε απόσταση. Γίνεται, αλλά γύρισε λίγο πριν γεννήσω. Το ήθελε, δεν μπορούσε να είναι μακριά. Όλες οι σχέσεις περνάνε από τα πάνω και τα κάτω τους, από την πολύ καψούρα, από τη βαρεμάρα. Είναι φυσιολογικό. Στο τέλος επιλέγεις τη συντοφικότητα, επιλέγεις τον άλλον. Ποτέ μη λες ποτέ και εγώ ποτέ δεν λέω "για πάντα" γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή. Αλλά προσπαθείς, έχεις δημιουργήσει κάτι μοναδικό, ένα παιδί. Δεν είναι όλα ρόδινα πάντα».Η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε και στην ερωτική τους ζωή, σημειώνοντας ότι δεν ισχύει η φήμη που κυκλοφορεί για τους ποδοσφαιριστές, πως τα αποτελέσματα του αγώνα επηρεάζουν και το αποτέλεσμα στο κρεβάτι. «Απλώς όταν έχεις παίξει 90 λεπτά, θέλεις λίγη ξεκούραση», ξεκαθάρισε.