Ελένη Φουρέιρα: Στην Αλβανία το ψωμί το έφτιαχνε η μαμά μου και όταν έφαγα από φούρνο στην Ελλάδα είπα "ουάου"
Μου φάνηκαν κάποια πράγματα τρομερά και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για την περίοδο που ήρθε στην Ελλάδα από την Αλβανία μίλησε η Ελένη Φουρέιρα, εξηγώντας πως της έκαναν πολλά πράγματα εντύπωση, όπως η διαφορετική γεύση του ψωμιού. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως στην Αλβανία συνήθιζε να φτιάχνει το ψωμί η μητέρα της και όταν δοκίμασε για πρώτη φορά από φούρνο δεν μπορούσε να το διανοηθεί.
Η Ελένη Φουρέιρα στη συνέντευξη που έδωσε στο podcast «Rainbow Mermaids» αναφέρθηκε και στη μητρότητα και στον τρόπο που την άλλαξε, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που μπορεί δέχεται για την εμφάνιση και το ντύσιμό της μετά τη γέννηση του γιου της.
Αρχικά, η τραγουδίστρια είπε για τη μετάβαση από την Αλβανία στην Ελλάδα: «Όταν μπήκα σε ασανσέρ μου φάνηκε φοβερό, γιατί δεν το είχα ξαναδεί. Μου φάνηκαν κάποια πράγματα τρομερά και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όπως και ότι το ψωμί είχε άλλη γεύση. Εμείς εκεί φτιάχναμε μόνοι μας το ψωμί. Το έφτιαχνε η μαμά μου. Οπότε εμπορίου ψωμί ή από φούρνο ήταν τελείως διαφορετικό, δεν είχα ξαναφάει στη ζωή μου. Είχα συνηθίσει να τρώω το ίδιο ψωμί και όταν μας έδωσαν το φυτικό βούτυρο, εκτός από το αγελαδινό που τρώγαμε εκεί, με το ψωμί που ήταν λίγο πιο κίτρινο, όταν το έφαγα είπα "Τι είναι αυτό; Ουάου". Περνάνε τα χρόνια και λέω "ρε μαμά πού είναι αυτός ο φούρνος που τρώγαμε το ψωμί;" και μου λέει "είναι το ίδιο ψωμί που τρως τόσα χρόνια"».
Έπειτα, δήλωσε πως από μικρή έκανε διάφορες δουλειές, όπως σέρβις ή να μοιράζει φυλλάδια, ώστε να βοηθήσει την οικογένειά της, επισημαίνοντας πως έπαιρναν ρούχα και παπούτσια από τη λαϊκή ή από την εκκλησία.
Όσον αφορά στη γέννηση του γιου της, Ερμή, η Ελένη Φουρέιρα είπε: «Η μητρότητα με έχει αλλάξει. Γίνεσαι πάλι παιδί. Βλέπεις αυτή την αθωότητα στα μάτια του παιδιού σου και λες "ρε συ, γιατί γίναμε έτσι;". Σου θυμίσει ένα κομμάτι του εαυτού σου που έχεις χάσει. Δεν είναι κρίμα που η κοινωνία γίνεται έτσι; Πολύ κρίμα. Θα θέλαμε να κρατάμε το παιδί μέσα μας, αλλά δεν γίνεται. Αλλάζεις, μεγαλώνεις, ωριμάζεις, πονάς, κλαις, χαίρεσαι. Ως παιδί δεν έχεις ζήσει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν νιώθω ότι πρέπει να κρατήσω το παιδί μέσα μου. Απλά βλέπω το παιδί μου και πρέπει να του μάθω τα καλύτερα που μπορώ και να τον κάνω τον καλύτερο άνθρωπο. Είναι ένα άδειο κουτί που γεμίζει και πρέπει να τον γεμίσεις με καλά στοιχεία. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο που μπορώ».
Και πρόσθεσε για το παιδί της: «Κάθε φορά που μου λέει "σ'αγαπώ μαμά" δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς το λέει και πότε το λέει. Είναι και ντροπαλός και δεν στο λέει κατά πρόσωπο. Εγώ λιώνω, πεθαίνω».
Για τα σχόλια που δέχτηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της σχετικά με την εικόνα και το ντύσιμό της, τόνισε: «Ακόμα και τώρα υπάρχουν. Είναι κακό να βάζουν τις γυναίκες σε μια κατάσταση επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες. Δεν είναι περίεργο; Είναι ο φόβος ο δικός τους αυτός. Γενικά να βάζουμε τις γυναίκες σε μια κατάσταση ότι "Α είσαι μαμά, όχι αυτό", "αν είσαι μεγάλος, όχι αυτό". Όχι αγάπη μου. Όχι. Αλλάξανε τα πράγματα, δεχτείτε το. Δεν υπολογίζουμε τίποτα από όλα αυτά πια. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα εμφανιστούμε όπως θέλουμε και όπως νιώθουμε. Είναι δυνατόν τώρα; Εγώ νιώθω πιο σέξι από τότε που έγινα μαμά».
Όσον αφορά στη γέννηση του γιου της, Ερμή, η Ελένη Φουρέιρα είπε: «Η μητρότητα με έχει αλλάξει. Γίνεσαι πάλι παιδί. Βλέπεις αυτή την αθωότητα στα μάτια του παιδιού σου και λες "ρε συ, γιατί γίναμε έτσι;". Σου θυμίσει ένα κομμάτι του εαυτού σου που έχεις χάσει. Δεν είναι κρίμα που η κοινωνία γίνεται έτσι; Πολύ κρίμα. Θα θέλαμε να κρατάμε το παιδί μέσα μας, αλλά δεν γίνεται. Αλλάζεις, μεγαλώνεις, ωριμάζεις, πονάς, κλαις, χαίρεσαι. Ως παιδί δεν έχεις ζήσει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν νιώθω ότι πρέπει να κρατήσω το παιδί μέσα μου. Απλά βλέπω το παιδί μου και πρέπει να του μάθω τα καλύτερα που μπορώ και να τον κάνω τον καλύτερο άνθρωπο. Είναι ένα άδειο κουτί που γεμίζει και πρέπει να τον γεμίσεις με καλά στοιχεία. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο που μπορώ».
Και πρόσθεσε για το παιδί της: «Κάθε φορά που μου λέει "σ'αγαπώ μαμά" δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς το λέει και πότε το λέει. Είναι και ντροπαλός και δεν στο λέει κατά πρόσωπο. Εγώ λιώνω, πεθαίνω».
Για τα σχόλια που δέχτηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της σχετικά με την εικόνα και το ντύσιμό της, τόνισε: «Ακόμα και τώρα υπάρχουν. Είναι κακό να βάζουν τις γυναίκες σε μια κατάσταση επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες. Δεν είναι περίεργο; Είναι ο φόβος ο δικός τους αυτός. Γενικά να βάζουμε τις γυναίκες σε μια κατάσταση ότι "Α είσαι μαμά, όχι αυτό", "αν είσαι μεγάλος, όχι αυτό". Όχι αγάπη μου. Όχι. Αλλάξανε τα πράγματα, δεχτείτε το. Δεν υπολογίζουμε τίποτα από όλα αυτά πια. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα εμφανιστούμε όπως θέλουμε και όπως νιώθουμε. Είναι δυνατόν τώρα; Εγώ νιώθω πιο σέξι από τότε που έγινα μαμά».
Σε άλλο σημείο η Ελένη Φουρέιρα μίλησε και για τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας πως είχε πάρει 20 κιλά και έκανε υπερφαγίες, διότι έτρωγε και έλεγε πως δεν πειράζει.
Τέλος, μίλησε για τη σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία: «Εγώ με τον Αλμπέρτο ήμασταν πολλά χρόνια σε απόσταση. Πέντε χρόνια αυτή η σχέση ήταν σε απόσταση. Γίνεται, αλλά γύρισε λίγο πριν γεννήσω. Το ήθελε, δεν μπορούσε να είναι μακριά. Όλες οι σχέσεις περνάνε από τα πάνω και τα κάτω τους, από την πολύ καψούρα, από τη βαρεμάρα. Είναι φυσιολογικό. Στο τέλος επιλέγεις τη συντοφικότητα, επιλέγεις τον άλλον. Ποτέ μη λες ποτέ και εγώ ποτέ δεν λέω "για πάντα" γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή. Αλλά προσπαθείς, έχεις δημιουργήσει κάτι μοναδικό, ένα παιδί. Δεν είναι όλα ρόδινα πάντα».
Η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε και στην ερωτική τους ζωή, σημειώνοντας ότι δεν ισχύει η φήμη που κυκλοφορεί για τους ποδοσφαιριστές, πως τα αποτελέσματα του αγώνα επηρεάζουν και το αποτέλεσμα στο κρεβάτι. «Απλώς όταν έχεις παίξει 90 λεπτά, θέλεις λίγη ξεκούραση», ξεκαθάρισε.
