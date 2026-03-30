Στράτος Τζώρτζογλου: Είμαι ελεύθερος και ανοιχτός στο να ερωτευτώ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει μάθει να μην κάνει «εκπτώσεις» ούτε στα επαγγελματικά του αλλά ούτε και σε προσωπικό επίπεδο: «Αν κάνεις "έκπτωση" όχι μόνο στο έργο σου επαγγελματικά, αλλά στην ψυχή σου, τότε είσαι νεκρός. Υπογράφεις συμβόλαιο ότι "εγώ ήδη πέθανα". Έμαθα πάρα πολλά όταν έκανα τον Ηλίθιο του Ντοστογιέφσκι στη σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη, που μιλούσε για την αγάπη εν Χριστώ, που είναι η πιο δύσκολη. Δηλαδή εμένα τώρα να μου πουν "δίνεις τη ζωή σου για τον Αλκιβιάδη;", θα το έκανα αυτή τη στιγμή χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο μεγάλη αγάπη. Για τον γιο μου τα δίνω όλα, μέχρι και την καριέρα μου παράτησα εδώ πέρα, που πήγαινε πάρα πολύ καλά το 2012, ώστε να έρθει στην Αμερική και να σπουδάσει. Είναι δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο, κάνει σκηνοθεσία. Έγραψε τώρα μαζί με τη μητέρα του το έργο που παίζεται, προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στην ΕΡΤ1, “Από ήλιο σε ήλιο”. Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες σαν πατέρας με γιο στη συνεργασία μας, γιατί με τον Αλκιβιάδη έχουμε μάθει να είμαστε ίσοι στο δικαίωμα να λέμε τη γνώμη μας και να σέβεται ο ένας τη γνώμη του άλλου», τόνισε.