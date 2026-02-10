Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Θα πάρουμε διαζύγιο κάποια στιγμή
Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Θα πάρουμε διαζύγιο κάποια στιγμή
Η Σοφία μετακόμισε σε ένα υπέροχο σπίτι και είναι ευτυχισμένη, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τη Σοφία Μαριόλα μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, μετά τη δήλωση που έκανε για το διαζύγιό τους, επισημαίνοντας πως δεν έχει πει ποτέ ότι έχουν χωρίσει.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε πριν από μερικές ημέρες είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω πει ποτέ ότι χωρίσαμε με τη Σοφία Μαριόλα», με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση, καθώς νωρίτερα είχε δηλώσει πως ήταν δική του απόφαση ο χωρισμός και πως είναι οριστικός.
Στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, λοιπόν, ο Στράτος Τζώρτζογλου αφού του ζητήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το τι συμβαίνει πραγματικά, είπε αρχικά με χιούμορ: «Είμαι ή δεν είμαι παντρεμένος με τον Λάκη Γαβαλά;», καθώς ο σχεδιαστής βρισκόταν δίπλα του. Και συνέχισε: «Η αγάπη είναι αυτό που υπερβαίνει τα στενά όρια των λέξεων. Εγώ έκανα δύο γάμους στη ζωή μου που ξεκινήσαν μόνο από αγάπη, επειδή είδα αγνότητα στην ψυχή της Σοφίας και της Μαρίας, και αυτό το πράγμα συνεχίστηκε ακόμη και όταν τυπικά χωρίσαμε ενώ βρισκόμαστε συνέχεια».
Έπειτα, ο Στράτος Τζώρτζογλου σημείωσε πως η Σοφία Μαριόλα βρίσκεται σε άλλο σπίτι και είναι πολύ χαρούμενη, δηλώνοντας πως κάποια στιγμή οι δυο τους θα πάρουν διαζύγιο: «Η Σοφία μετακόμισε σε ένα υπέροχο σπίτι, είναι ευτυχισμένη. Ακόμη δεν έχω πάει, αλλά με έχει καλέσει, θα πάω. Θα πάρουμε διαζύγιο κάποια στιγμή, με την Μαρία πήραμε διαζύγιο μετά από 6 χρόνια», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο Λάκης Γαβαλάς ο οποίος στεκόταν στο πλευρό του, ανέφερε με τη σειρά του για το ζευγάρι: «Μπερδεύεστε γιατί ψάχνετε συνεχώς τις ζωές των άλλων και καλά κάνετε γιατί αυτό κάνει η δημοσιογραφία. Ο Στράτος σας τρολάρει όλους. Κάνει ότι χωρίζει για να μπορεί να έχει δημοσιότητα. Αυτά τα δύο παιδιά έχουν μία τρελή αγάπη μέσα τους. Όταν η αγάπη είναι δυνατή, ριζώνει και κάνει διακλαδώσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο να ξαναμπολιάσουν αυτή την αγάπη που έχουν».
