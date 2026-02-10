Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Θα πάρουμε διαζύγιο κάποια στιγμή

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgb2sglad3m1)

Ο Λάκης Γαβαλάς ο οποίος στεκόταν στο πλευρό του, ανέφερε με τη σειρά του για το ζευγάρι: «Μπερδεύεστε γιατί ψάχνετε συνεχώς τις ζωές των άλλων και καλά κάνετε γιατί αυτό κάνει η δημοσιογραφία. Ο Στράτος σας τρολάρει όλους. Κάνει ότι χωρίζει για να μπορεί να έχει δημοσιότητα. Αυτά τα δύο παιδιά έχουν μία τρελή αγάπη μέσα τους. Όταν η αγάπη είναι δυνατή, ριζώνει και κάνει διακλαδώσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο να ξαναμπολιάσουν αυτή την αγάπη που έχουν».