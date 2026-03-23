Σοφία Μαριόλα για τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου
Δεν ήταν απλά μία σχέση, σημείωσε για τον ηθοποιό
Ένα μεγάλο κεφάλαιο για την προσωπική της ζωή θεωρεί η Σοφία Μαριόλα τον γάμο της με τον Στράτο Τζώρτζογλου. Ο τελευταίος είχε επισημάνει σε δηλώσεις του ότι δεν έχουν πάρει ακόμη διαζύγιο και ότι ζουν πλέον σε διαφορετικά σπίτια. Από την πλευρά της, η Σοφία Μαριόλα διευκρίνισε πως διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και πως εξακολουθούν να αγαπά ο ένας τον άλλο.
«Περνάω φανταστικά γενικά σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Περνάω υπέροχα, γενικά είμαι καλά, είμαι ήρεμη. Ασχολούμαι πολύ με τον εαυτό μου, με την ψυχή μου, με το μέσα μου, έτσι, διαβάζω και περνάω όμορφα τον χρόνο μου», ανέφερε αρχικά η Σοφία Μαριόλα στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή. «Αυτό νομίζω έρχεται, δεν το προσδιορίζεις, ούτε το ορίζεις, οπότε… ναι, θα ήθελα να προχωρήσει η ζωή μου, αλλά τη στιγμή που θα έρθει. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς πως είμαι έτοιμη, γιατί αυτή τη στιγμή πιο πολύ τα βρίσκω με τον εαυτό μου και είμαι καλά με εμένα. Οπότε όλα τα άλλα έρχονται».
Τέλος, περιέγραψε τη σχέση τους ως ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της και όχι ως μία απλή σχέση. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν πολύ καλή επικοινωνία ανάμεσά τους. Πιο αναλυτικά, η Σοφία Μαριόλα μοιράστηκε: «Γενικά στο παρελθόν δεν το έκανα να πω την αλήθεια. Δηλαδή όταν τελείωνε κάτι, το άφηνα στο παρελθόν και προχωρούσα. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ο Στράτος δεν ήταν απλά μία σχέση, αλλά ήτανε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, εννοείται έχουμε πολύ καλή σχέση, και μιλάμε, και με σκέφτεται, και μου το δείχνει, και του το δείχνω. Και έχουμε πολύ καλή επαφή γιατί με αγαπάει. Δηλαδή η αγάπη δεν φεύγει. Δηλαδή αν νιώθει ότι θέλει να μου πει κάτι, ή νιώθω ότι θέλω να του πω κάτι, επικοινωνεί ο καθένας με τον άλλον».
