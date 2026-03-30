Η Dua Lipa εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Peaked»
Η Dua Lipa εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Peaked»
Τα γυρίσματα του φιλμ σε σκηνοθεσία της Μόλι Γκόρντον ξεκινούν τον επόμενο μήνα
Στο καστ της νέας ταινίας «Peaked» εντάσσεται η Dua Lipa, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται να ξεκινήσουν μέσα στον επόμενο μήνα.
Η βραβευμένη με Grammy ποπ τραγουδίστρια προστίθεται στη νέα κινηματογραφική παραγωγή της A24, με τη σκηνοθεσία να φέρει την υπογραφή της Μόλι Γκόρντον, η οποία συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με την Άλι Λέβιταν.
Η υπόθεση της ταινίας επικεντρώνεται σε δύο γυναίκες που κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων είχαν αποκτήσει αρνητική φήμη μεταξύ των συμμαθητών τους και επιχειρούν να αναβιώσουν την περίοδο της δημοφιλίας τους σε μια επανένωση δέκα ετών από την αποφοίτησή τους.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Έμα Μάκι, Κόνορ Στόρι, Γκάμπι Γουίντεϊ, Λόρα Ντερν, Σιμόν Άσλεϊ, Λέβον Χοκ, Έιμι Σεντάρις, Άλεξ Κονσάνι και Εμίλ Γουάκιμ. Η A24 αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και μέρος της παραγωγής του έργου, σε συνεργασία με την Γκόρντον, τον Ντέιβιντ Χινογιόσα και τον Ζακ Νούτμαν, ενώ η Λέβιταν θα συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός.
Η Dua Lipa έχει διαγράψει σημαντική πορεία στη μουσική βιομηχανία, έχοντας αποσπάσει τρία βραβεία Grammy και επτά Brit Awards. Έγινε ευρέως γνωστή το 2017 με επιτυχίες όπως το «New Rules», ενώ ακολούθησαν τα άλμπουμ «Future Nostalgia» το 2020 και «Radical Optimism» το 2024. Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, έχει κάνει βήματα και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ταινία «Barbie», ενώ έναν χρόνο αργότερα εμφανίστηκε και στο φιλμ «Argylle», στο πλευρό του Χένρι Καβίλ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η βραβευμένη με Grammy ποπ τραγουδίστρια προστίθεται στη νέα κινηματογραφική παραγωγή της A24, με τη σκηνοθεσία να φέρει την υπογραφή της Μόλι Γκόρντον, η οποία συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με την Άλι Λέβιταν.
Η υπόθεση της ταινίας επικεντρώνεται σε δύο γυναίκες που κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων είχαν αποκτήσει αρνητική φήμη μεταξύ των συμμαθητών τους και επιχειρούν να αναβιώσουν την περίοδο της δημοφιλίας τους σε μια επανένωση δέκα ετών από την αποφοίτησή τους.
Dua Lipa joins the cast of A24’s ‘PEAKED,’ a new comedy film directed by Molly Gordon. pic.twitter.com/4TdDiFJSmA— Film Updates (@FilmUpdates) March 26, 2026
Η Dua Lipa έχει διαγράψει σημαντική πορεία στη μουσική βιομηχανία, έχοντας αποσπάσει τρία βραβεία Grammy και επτά Brit Awards. Έγινε ευρέως γνωστή το 2017 με επιτυχίες όπως το «New Rules», ενώ ακολούθησαν τα άλμπουμ «Future Nostalgia» το 2020 και «Radical Optimism» το 2024. Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, έχει κάνει βήματα και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ταινία «Barbie», ενώ έναν χρόνο αργότερα εμφανίστηκε και στο φιλμ «Argylle», στο πλευρό του Χένρι Καβίλ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
