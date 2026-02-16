Dua Lipa: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στο πλευρό του Κάλουμ Τέρνερ στο κόκκινο χαλί
Dua Lipa: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στο πλευρό του Κάλουμ Τέρνερ στο κόκκινο χαλί
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου συνοδευόμενη από τον σύντροφό της
Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου βρέθηκαν η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Rosebush Pruning».
Το ζευγάρι επέλεξε να περάσει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στη γερμανική πρωτεύουσα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική διοργάνωση με μία επίσημη κοινή εμφάνιση, δίνοντας το «παρών» στην πρεμιέρα του «Rosebush Pruning».
Η 29χρονη ποπ σταρ εμφανίστηκε με διάφανη μαύρη δημιουργία Chanel, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για εκείνη από τον Matthieu Blazy. Το φόρεμα διέθετε ντεκολτέ που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους και λεπτομέρειες στο τελείωμα στο ύψος της γάμπας. Η Lipa ολοκλήρωσε το look της με μαύρο εσώρουχο και με μαύρες γόβες Christian Louboutin. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε αυστηρό κότσο, ενώ το μακιγιάζ τόνιζε τα μάτια της με απαλές μωβ σκιές.
Ο Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με τους Ράιλι Κίο, Έλ Φάνινγκ και Πάμελα Άντερσον, επέλεξε για την περίσταση καφέ κοστούμι με γαλάζιο πουκάμισο και γραβάτα. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στους φωτογράφους, δείχνοντας ιδιαίτερα άνετο μπροστά στις κάμερες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Το «Rosebush Pruning» περιγράφεται ως σατιρική τραγωδία-κωμωδία θρίλερ και βασίζεται στην ιταλική ταινία του 1965 «Fists in the Pocket» του Μάρκο Μπελόκιο. Παράλληλα, η εμφάνιση του ζευγαριού στο Βερολίνο συνέπεσε με τα γενέθλια του Τέρνερ, ο οποίος έκλεισε τα 36, δίνοντάς τους μία επιπλέον αφορμή για εορτασμό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
Φωτογραφίες: Reuters
Το ζευγάρι επέλεξε να περάσει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στη γερμανική πρωτεύουσα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική διοργάνωση με μία επίσημη κοινή εμφάνιση, δίνοντας το «παρών» στην πρεμιέρα του «Rosebush Pruning».
Η 29χρονη ποπ σταρ εμφανίστηκε με διάφανη μαύρη δημιουργία Chanel, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για εκείνη από τον Matthieu Blazy. Το φόρεμα διέθετε ντεκολτέ που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους και λεπτομέρειες στο τελείωμα στο ύψος της γάμπας. Η Lipa ολοκλήρωσε το look της με μαύρο εσώρουχο και με μαύρες γόβες Christian Louboutin. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε αυστηρό κότσο, ενώ το μακιγιάζ τόνιζε τα μάτια της με απαλές μωβ σκιές.
Ο Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με τους Ράιλι Κίο, Έλ Φάνινγκ και Πάμελα Άντερσον, επέλεξε για την περίσταση καφέ κοστούμι με γαλάζιο πουκάμισο και γραβάτα. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στους φωτογράφους, δείχνοντας ιδιαίτερα άνετο μπροστά στις κάμερες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@glamourgermany
#DuaLipa and #CallumTurner on the #RedCarpet of Berlinale2026. 👀 📸Getty Images #WhatToWatch♬ original sound - ava
Το «Rosebush Pruning» περιγράφεται ως σατιρική τραγωδία-κωμωδία θρίλερ και βασίζεται στην ιταλική ταινία του 1965 «Fists in the Pocket» του Μάρκο Μπελόκιο. Παράλληλα, η εμφάνιση του ζευγαριού στο Βερολίνο συνέπεσε με τα γενέθλια του Τέρνερ, ο οποίος έκλεισε τα 36, δίνοντάς τους μία επιπλέον αφορμή για εορτασμό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
Φωτογραφίες: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα