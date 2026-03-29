Το «αντίο» της Μιμής Ντενίση στη Μαρινέλλα: Μεγάλη φωνή, μεγάλη καρδιά
Γεμάτη αγάπη για όλους, η χαρά της ζωής, το μεγαλείο της σκηνής, γράφει η ηθοποιός για τη σπουδαία ερμηνεύτρια
Πλήθος καλλιτεχνών και προσώπων από την πολιτική σκηνή έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τη Μαρινέλλα μέσα από ανακοινώσεις ή αναρτήσεις στα social media. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Μιμή Ντενίση ήταν μία ακόμη από εκείνους που την τίμησαν με μία δημοσίευση στο Instagram.
Η ηθοποιός και συγγραφέας έκανε λόγο για μία μεγάλη φωνή και μία μεγάλη καρδιά και αποκάλεσε τη Μαρινέλλα χαρά της ζωής και μεγαλείο της σκηνής, θυμούμενη παράλληλα τις συναντήσεις τους μετά τις παραστάσεις τους.
Αποχαιρετώντας την, η Μιμή Ντενίση έγραψε στην ανάρτησή της: «Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Μεγάλη φωνή μεγάλη καρδιά. Γεμάτη αγάπη για όλους η χαρά της ζωής το μεγαλείο της σκηνής. Πάντα θα θυμάμαι τις βραδιές μας μετά τις παραστάσεις μας αλλά κ με πόση αγάπη και τρυφερότητα αγκάλιασες το παιδί μου. Καλό σου ταξίδι Ξεκουράσου. Θα τραγουδάς με τους αγγέλους πια».
