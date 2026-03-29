Η Νάνα Μούσχουρη αποχαιρετά την Μαρινέλλα: «Δεν θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας»
Στην ανάρτηση δημοσιεύει απόσπασμα από εμφάνισή τους στο BBC το 1971
Με ένα απόσπασμα από την παρουσία τους σε εκπομπή του BBC αποχαιρέτησε η Νάνα Μούσχουρη τη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο.
«Μαρινέλλα μου, δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας», γράφει και προσθέτει: «Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα».
«Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου, με απέραντο θαυμασμό, Νάνα», γράφει.
Στην ανάρτηση εμφανίζονται φωτογραφίες τους ενώ ακούγονται να τραγουδούν το «Μινόρε της Αυγής» στην εκπομπή του BBC «Presenting Nana Mouskouri» με καλεσμένη την Μαρινέλλα τον Μάιο του 1971
