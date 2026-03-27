Ο Μάικλ Φασμπέντερ ως Τζο Κένεντι, η πρώτη εικόνα από την επερχόμενη σειρά
Η παραγωγή θα μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1930, καταγράφοντας την απρόσμενη άνοδο του πατριάρχη της οικογένειας Κένεντι

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη εικόνα του Μάικλ Φασμπέντερ ως Τζο Κένεντι ο πρεσβύτερος από την επερχόμενη σειρά του Netflix.

Στο πλευρό του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού θα πρωταγωνιστήσουν η Λόρα Ντόνελι στον ρόλο της Ρόουζ Κένεντι, ο Νικ Ρόμπινσον ως Τζο Κένεντι Τζούνιορ και ο Τζόσουα Μέλνικ ως Τζακ Κένεντι.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Μπεν Μάιλς ως Έντι Μουρ, η Λύντια Πέκαμ ως Ρόζμαρι Κένεντι, η Σόρα Λάιτφουτ-Λέον ως Κικ Κένεντι, ο Κόουλ Ντόμαν ως Λεμ Μπίλινγκς και η Ίμοτζεν Πουτς ως Γκλόρια Σουάνσον.

Η σειρά «Kennedy» βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» του Φρέντρικ Λόγκεβαλ και, όπως αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή, «αποκαλύπτει τις προσωπικές ζωές, τους έρωτες, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες που διαμόρφωσαν την πιο εμβληματική δυναστεία της σύγχρονης ιστορίας και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1930, η πρώτη σεζόν καταγράφει την απρόσμενη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, μεταξύ των οποίων και ο επαναστατικός δεύτερος γιος Τζακ, ο οποίος παλεύει να ξεφύγει από τη σκιά του “χρυσού” μεγαλύτερου αδελφού του».

Το πρότζεκτ περιγράφεται ως μια αμερικανική εκδοχή του «The Crown», με την αφήγηση να ξεκινά πολύ πριν από την εγκατάσταση ενός μέλους της οικογένειας Κένεντι στον Λευκό Οίκο.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

