Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα υποδυθεί τον Τζον Κένεντι σε νέα σειρά που ετοιμάζει το Netflix
Θα επικεντρωθεί στην ιστορία της οικογένειας Κένεντι και την πορεία της πριν ακόμη φτάσει στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών
Νέα δραματική σειρά με τίτλο «Kennedy» ετοιμάζει το Netflix, με αντικείμενο την ιστορία της οικογένειας Κένεντι και την πορεία της πριν ακόμη φτάσει στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η σειρά βασίζεται στη βιογραφία του ιστορικού Φρέντερικ Λόγκεβαλ «JFK: Coming Of Adult In The American Century, 1917-1956» και παρακολουθεί τη ζωή του Τζον Φ. Κένεντι από τα παιδικά του χρόνια έως τη θητεία του ως γερουσιαστής.
Στον κεντρικό ρόλο του Τζο Κένεντι του πρεσβύτερου, πατριάρχη της οικογένειας, θα εμφανιστεί ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Μάικλ Φασμπέντερ. Στο πλευρό του θα πρωταγωνιστήσουν η Λόρα Ντόνελι στον ρόλο της Ρόουζ Κένεντι, ο Νικ Ρόμπινσον ως Τζο Κένεντι Τζούνιορ και ο Τζόσουα Μέλνικ ως Τζακ Κένεντι.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Μπεν Μάιλς ως Έντι Μουρ, η Λύντια Πέκαμ ως Ρόζμαρι Κένεντι, η Σόρα Λάιτφουτ-Λέον ως Κικ Κένεντι, ο Κόουλ Ντόμαν ως Λεμ Μπίλινγκς και η Ίμοτζεν Πουτς ως Γκλόρια Σουάνσον.
Η σειρά περιγράφεται ως μια αμερικανική εκδοχή του «The Crown», με την αφήγηση να ξεκινά πολύ πριν από την εγκατάσταση ενός μέλους της οικογένειας Κένεντι στον Λευκό Οίκο. Το ιστορικό δράμα μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1930, όταν ο Τζο Κένεντι ο πρεσβύτερος, η σύζυγός του Ρόουζ και τα εννέα παιδιά τους αρχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δημιουργός της σειράς είναι ο Σαμ Σο, γνωστός από τη σειρά «Castle Rock», ο οποίος αναλαμβάνει και την εκτελεστική παραγωγή. Τη σκηνοθεσία του πρώτου και του τελευταίου επεισοδίου θα υπογράψει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.
Σε δήλωσή του, ο Σαμ Σο ανέφερε: «Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην αμερικανική μυθολογία – κάπου ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful. Αλλά η εκπληκτική, διαφορετική βιογραφία του Φρέντρικ Λόγκεβαλ ρίχνει φως στις ανθρώπινες προσπάθειες και τα βάρη πίσω από τον μύθο, αποκαλύπτοντας πολλά για το τώρα, πώς φτάσαμε εδώ και πού πηγαίνουμε, αλλά και για τους ίδιους τους Κένεντι. Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να εξερευνήσω αυτό το έπος μιας οικογένειας και ενός κόσμου σε μετάβαση».
