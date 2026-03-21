Έλενα Παπαρίζου: Δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα έντονο κρυολόγημα
Δημοσιεύματα ήθελαν την τραγουδίστρια να νοσηλεύεται μετά την ακύρωση εμφάνισής της
Τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Έλενα Παπαρίζου να νοσηλεύεται διέψευσε η ίδια, αναφέροντας ωστόσο πως πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία της, έπειτα από αλλεργικό σοκ που υπέστη.
Η τραγουδίστρια προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Μαρτίου σε μία ανάρτηση στα social media, θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση σχετικά με την υγεία της, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν, λόγω της πρόσφατης ακύρωσης live της στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται με τον Τάκη Ζαχαράτο.
Η Έλενα Παπαρίζου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, διευκρίνισε ότι δεν νοσηλεύεται, ωστόσο υπέστη ένα αλλεργικό σοκ και στη συνέχεια ένα έντονο κρυολόγημα που την ταλαιπώρησε. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον του. Όπως έγραψε: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, αλλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox Athens».
Η προγραμματισμένη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας την Τετάρτη 18 Μαρτίου ακυρώθηκε, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Η τραγουδίστρια σημείωσε μέσω της δημοσίευσής της, πως την επόμενη Τετάρτη θα βρεθεί κανονικά στη σκηνή.
Τον Δεκέμβριο, η Έλενα Παπαρίζου είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, μετά από πρόβα στο «The Voice of Greece», καθώς αισθανόταν έντονη αδιαθεσία. Η τραγουδίστρια πέρασε μερικές ημέρες στο νοσοκομείο, όπου έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για τις ενοχλήσεις που είχε στην κοιλιακή χώρα. Μόλις οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, της έδωσαν εξιτήριο και επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις που είχε χρειαστεί να ακυρώσει.
Στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, η ίδια είχε μιλήσει για τη νοσηλεία της και την κατάσταση της υγείας της, αποκαλύπτοντας πως έπαθε υπερκόπωση: «Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά, απλά θέλει παρακολούθηση όλο αυτό. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν όλα μαζί. Και είμαι και τελειομανής. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε αυτό στη δουλειά μας, όχι μόνο για τον εαυτό μας, γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας όλους».
