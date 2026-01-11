Έλενα Παπαρίζου: Έπαθα υπερκόπωση και είναι κακό πράγμα, θέλει παρακολούθηση
Έλενα Παπαρίζου Υπερκόπωση

Έλενα Παπαρίζου: Έπαθα υπερκόπωση και είναι κακό πράγμα, θέλει παρακολούθηση

Η τραγουδίστρια νοσηλεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο

Έλενα Παπαρίζου: Έπαθα υπερκόπωση και είναι κακό πράγμα, θέλει παρακολούθηση
Στέλλα Μούτσιου
Για τη νοσηλεία της μίλησε η Έλενα Παπαρίζου, αποκαλύπτοντας πως έπαθε υπερκόπωση και πως χρειάζεται παρακολούθηση από τους γιατρούς το επόμενο διάστημα.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και όταν η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην περιπέτεια που πέρασε, η ίδια εξήγησε πως πλέον είναι καλά.

Η Έλενα Παπαρίζου είπε: «Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά, απλά θέλει παρακολούθηση όλο αυτό. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν όλα μαζί. Και είμαι και τελειομανής. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε αυτό στη δουλειά μας, όχι μόνο για τον εαυτό μας, γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας όλους».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfls67x55hqp)


Η Έλενα Παπαρίζου είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου μετά από πρόβα στο «The Voice of Greece», διότι αισθανόταν έντονη αδιαθεσία. Η τραγουδίστρια πέρασε μερικές ημέρες στο νοσοκομείο όπου έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς αναφερόταν πως είχε ενοχλήσεις και στην κοιλιακή χώρα, ωστόσο μόλις οι γιατροί ήταν σίγουροι πως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, της έδωσαν εξιτήριο και επέστρεψε στις επαγγελματικές τις υποχρεώσεις που είχε χρειαστεί να ακυρώσει.
Στέλλα Μούτσιου
