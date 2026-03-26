Σίσσυ Χρηστίδου: Έχω υπάρξει και εγώ τοξική σε σχέση μου, πιστεύω ότι έχω λίγο στο DNA το πιο «κατινέ»

Για τις δικές της σχέσεις, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε με χιούμορ: «Σίγουρα έχω υπάρξει και εγώ τοξική σε σχέση μου αλλά όχι στα επίπεδα των δυνατοτήτων μου. Με προλάβαιναν συνήθως και δεν μπορούσα να κάνω αυτά που μου έκαναν. Πιστεύω ότι έχω λίγο στο DNA το πιο κατινέ, αλλά δεν έχω εμβαθύνει στην κατινιά μου. Μου βγαίνει μία περίσσια αξιοπρέπεια, μου βγαίνει λίγο αυτό το "εγώ δεν τα κάνω αυτά", ενώ μέσα μου βγαίνει».





Τοξική έχει υπάρξει σε σχέση της στο παρελθόν η Σίσσυ Χρηστίδου , επισημαίνοντας πως αισθάνεται ότι έχει στο DNA της την «κατινιά», αλλά δεν έχει «εμβαθύνει» σε αυτή όσο θα ήθελε.Η παρουσιάστρια συζητώντας με τον Κωνσταντίνο Βασάλο στη διαδικτυακή του εκπομπή «Θέλει Λάδι» για τις τοξικές σχέσεις, δήλωσε πως πολλοί άνθρωποι, όπως και εκείνη, αργούν να αντιληφθούν την τοξικότητα. Για την ίδια, ένα χαρακτηριστικό σημάδι αυτής της συμπεριφοράς είναι η υπερβολική επίδειξη αγάπης στην αρχή μιας σχέσης.Σε άλλο σημείο, ανέφερε πως πολλοί μένουν σε μία τοξική σχέση γιατί δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα: «Πιστεύω ότι αργούμε να καταλάβουμε τι είναι τοξικό. Μπορεί να μένουμε σε μία ιστορία που είναι πολύ τοξική και να μην το ξέρουμε. Δεν είναι όλα τοξικά, έχει γίνει λίγο καραμέλα αλλά νομίζω ότι αν είσαι τοξικός άνθρωπος είσαι και τοξικός στις σχέσεις σου», τόνισε.Έπειτα, η παρουσιάστρια μίλησε το φαινόμενο του lovebombing, δηλαδή την υπερβολική επίδειξη αγάπης στην αρχή μιας σχέσης, εξηγώντας πως το αμφισβητεί, παρόλο που στο παρελθόν την κολάκευε: «Άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ότι το lovebombing δεν είναι υγιές. Με κολάκευε πάρα πολύ το lovebombing αλλά τελικά έχω καταλήξει ότι είναι ναρκισσιστική μέθοδος και δεν την εμπιστεύομαι καθόλου. Αν δηλαδή γνωρίσω κάποιον και είναι τρελαμένος με τη μία, δεν το πιστεύω. Στατιστικά, εκεί που υπάρχει έντονο love bombing η σχέση γίνεται τοξική, καταπιεστική, έχει πολύ ζήλια, κτητικότητα, που εγώ δεν μπορώ να συμβαδίσω καθόλου με αυτά», είπε.