Σίσσυ Χρηστίδου: Όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μου παιδί, από τον φόβο μου μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη
Σκέφτηκα πώς θα τα κάνω όλα μόνη μου, εξήγησε η παρουσιάστρια
Την περίοδο που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί θυμήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια από τον φόβο της για το πώς θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις είχε πάρει την απόφαση να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, από όπου κατάγεται. Έχοντας εκεί τη βοήθεια της μητέρας της, επέστρεφε για μία ολόκληρη σεζόν στην Αθήνα τα σαββατοκύριακα για τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Όπως είπε η Σίσσυ Χρηστίδου, το πρωί του Σαββάτου 7 Μαρτίου, στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι», την οποία παρουσιάζει: «Ήμουν έγκυος στο πρώτο μου παιδί. Είχα κλείσει να δουλεύω Σαββατοκύριακο. Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη. Ψύχραιμη. Σκέφτηκα πώς θα τα κάνω όλα μόνη μου, πώς θα αλλάζω πάνες, πώς τα το κοιμίζω, πώς θα κάνω τα πάντα. Γι’ αυτό από τον φόβο μου μετακόμισα Θεσσαλονίκη, ξενοικιάσαμε το σπίτι εδώ στην Αθήνα, βρήκαμε άλλο στη Θεσσαλονίκη και σκεφτόμουν εγώ, πάρα πολύ ωραία, Σάββατο θα κατεβαίνω να κάνω την εκπομπή, Κυριακή θα ξεκουράζομαι από το μωρό, και θα γυρνάω μετά Θεσσαλονίκη.
Θυμούμενη την πρώτη μέρα που βρέθηκε στο τηλεοπτικό πλατό, μαζί με το μωρό της και τη μητέρα της, η παρουσιάστρια περιέγραψε: «Γεννάω. Δεν ήθελα μετά να το ακουμπήσει το μωρό, ούτε ο μπαμπάς του. Όχι η μάνα μου, ούτε ο μπαμπάς του. Και σκάω από το πρώτο Σαββατοκύριακο στην εκπομπή με την καλαθούνα, και τη μαμά μου, γιατί κάποιος έπρεπε να έχει το μωρό την ώρα της εκπομπής. Ερχόμουν κάθε Σαββατοκύριακο με το μωρό, τη μαμά μου αγκαζέ και το μωρό, δεν την άφηνα ούτε στο ξενοδοχείο να κάθεται. Φεύγαμε κάθε πρωί από το ξενοδοχείο όλη μαζί και πηγαίναμε στο πλατό με τα πόδια και το καρότσι. Την έβγαλα έτσι όλη τη σεζόν».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
