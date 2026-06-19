Φυλάκιση 16 ετών σε Σομαλό βιαστή στη Βρετανία που προσέγγιζε νεαρούς γκέι μουσουλμάνους με πάνω από 100 ψεύτικα προφίλ

Εκβίαζε τα θύματα ότι θα αποκαλύψει τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και αν δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα χρήματα που ζητούσε, τα κακοποιούσε σεξουαλικά





Ο Ουαλίντ Σαΐντ (Waleed Saeed), Βρετανός







Στη συνέχεια



Όταν τα θύματα δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα χρήματα που ζητούσε, τα εξανάγκαζε να τον συναντήσουν από κοντά ώστε να τα κακοποιήσει σεξουαλικά.







Ο Σαΐντ καταδικάστηκε για 17 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός, εκβιασμός και δημιουργία άσεμνων εικόνων ανηλίκων.



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Στη συνέχεια, το σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο για άλλες οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός, απόπειρα βιασμού και εκβιασμός.



Το BBC αναφέρει ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία εξετάζει πλέον περίπου 100 ακόμη πιθανά θύματα.



Ο ντετέκτιβ Πίτερ Κόλινγκτον, που ηγήθηκε της έρευνας, απηύθυνε δημόσια έκκληση σε άλλα θύματα να επικοινωνήσουν με τις αρχές.



Ένας άνδρας που δημιούργησε περισσότερα από 100 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκβιάζει και να κακοποιεί σεξουαλικά νεαρούς μουσουλμάνους άνδρες καταδικάστηκε σε φυλάκιση 16 ετών, σύμφωνα με το BBC Ο Ουαλίντ Σαΐντ (Waleed Saeed), Βρετανός μουσουλμάνος σομαλικής καταγωγής, καταδικάστηκε σε μια υπόθεση που αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη υπόθεση «σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω διαδικτύου» που έχει χειριστεί.Το δικαστήριο Snaresbrook Crown Court στο Λονδίνο άκουσε πως ο 31χρονος χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο ψεύτικων λογαριασμών στο Snapchat, το Instagram και το Grindr για να αποσπά προσωπικές και ερωτικές φωτογραφίες από μουσουλμάνους άνδρες και εφήβους ακόμη και 15 ετών, πολλοί από τους οποίους αυτοπροσδιορίζονταν κρυφά ως ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι.Στη συνέχεια εκβίαζε ότι θα αποκαλύψει τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό σε φίλους και συγγενείς τους.Όταν τα θύματα δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα χρήματα που ζητούσε, τα εξανάγκαζε να τον συναντήσουν από κοντά ώστε να τα κακοποιήσει σεξουαλικά.Ο Σαΐντ καταδικάστηκε για 17 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός, εκβιασμός και δημιουργία άσεμνων εικόνων ανηλίκων.Τον Μάρτιο παραδέχθηκε την ενοχή του σε εννέα κατηγορίες που αφορούσαν τέσσερα θύματα, συμπεριλαμβανομένων δύο κατηγοριών για απειλή δημοσιοποίησης προσωπικών φωτογραφιών, δύο για εκβιασμό και δύο για δημιουργία άσεμνων εικόνων παιδιού.Στη συνέχεια, το σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο για άλλες οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός, απόπειρα βιασμού και εκβιασμός.Το BBC αναφέρει ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία εξετάζει πλέον περίπου 100 ακόμη πιθανά θύματα.Ο ντετέκτιβ Πίτερ Κόλινγκτον, που ηγήθηκε της έρευνας, απηύθυνε δημόσια έκκληση σε άλλα θύματα να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

Η δράση του Σαΐντ, η οποία χρονολογείται από το 2018, αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2024, όταν καταγγέλθηκε ένας βιασμός σε πάρκο του Λονδίνου.



Το 18χρονο θύμα είπε στην αστυνομία ότι είχε ανταλλάξει ερωτικές φωτογραφίες με άτομο που πίστευε ότι ήταν τρανς γυναίκα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ο Σαΐντ.



Λίγο αργότερα έλαβε απειλητικά μηνύματα από άλλον λογαριασμό που επίσης διαχειριζόταν ο δράστης, ο οποίος αποκάλυπτε την πραγματική του ταυτότητα και ζητούσε χρήματα για να μην δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες.



Όταν το θύμα δεν μπόρεσε να πληρώσει, ο Σαΐντ το ανάγκασε να τον συναντήσει τρεις φορές αργά τη νύχτα σε πάρκο του Λονδίνου, όπου το κακοποίησε και το βίασε, φορώντας κάλυμμα προσώπου για να κρύψει την ταυτότητά του.



Τα εγκληματολογικά στοιχεία από το κινητό του θύματος οδήγησαν στη σύλληψη του Σαΐντ. Στα δύο κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν βρέθηκαν επιπλέον προσωπικές φωτογραφίες θυμάτων, ορισμένα από τα οποία εκτιμάται ότι ήταν ανήλικα.



Χρησιμοποιούσε ονόματα χρηστών όπως «Trans Girl Leah», «amzyyyy09» και «ComeDeal» για να στοχοποιεί θύματα στο Λονδίνο και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.



Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Γκριν απευθύνθηκε στον Σαΐντ λέγοντας:



«Εσύ ο ίδιος είσαι ομοφυλόφιλος και, όπως ορισμένα από τα θύματά σου, προβληματίζεσαι βαθιά από τις αρνητικές αντιλήψεις που θεωρείς ότι υπάρχουν στον πολιτισμικό σου περίγυρο για την ομοφυλοφιλία».



Ο δικαστής τόνισε ότι όλα τα θύματα ήταν νεαροί άνδρες και έφηβοι και ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την ευαλωτότητά τους απέναντι στην απειλή της αποκάλυψης του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.



Ένα από τα θύματα, φοιτητής πανεπιστημίου, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει στην οικογένειά του λόγω της «αυστηρής κουλτούρας» της.



Στην κατάθεσή του ανέφερε:



«Δεν πηγαίνω συχνά στο σπίτι γιατί φοβάμαι συνεχώς ότι θα το μάθουν. Θα ντρέπονταν πολύ για μένα και ίσως να μη θέλουν πλέον να μου μιλούν».



Περιέγραψε επίσης ότι χρειάστηκε να λάβει φαρμακευτική αγωγή για το άγχος και ότι κάθε ειδοποίηση από το Snapchat τού προκαλεί φόβο μήπως έχουν δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες ή βίντεό του.



Η αστυνομία απευθύνει τώρα έκκληση σε πιθανά θύματα ή σε άτομα που γνωρίζουν άλλα θύματα να επικοινωνήσουν με τις αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι η ταυτότητά τους θα προστατευθεί πλήρως και ότι δεν θα υποχρεωθούν να αποκαλύψουν την εμπειρία τους σε συγγενείς ή φίλους εάν δεν το επιθυμούν.