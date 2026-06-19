Το πάρτι σε ποτάμι στις ΗΠΑ βγήκε εκτός ελέγχου με μαζικό ξύλο, δείτε βίντεο

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Δεκάδες άτομα συνεπλάκησαν υπό την επήρεια αλκοόλ – Τρεις τραυματίες με χτυπήματα στο κεφάλι
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στις όχθες του ποταμού Κόνγκαρι στην κομητεία Κάλχουν της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ, όταν μια μεγάλη συμπλοκή ξέσπασε στην αμμουδιά όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άτομα.
Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει άνδρες και γυναίκες να ανταλλάσσουν γροθιές και σπρωξίματα, ενώ αρκετοί από τους παρευρισκόμενους φαίνεται να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ. Στις εικόνες διακρίνονται επίσης άτομα με μαγιό και μπικίνι να συμμετέχουν στην σύγκρουση, ενώ ένας άνδρας φαίνεται να σηκώνεται και να πέφτει στο έδαφος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.
Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, πέντε άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν για την εμπλοκή τους στο επεισόδιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν στα μάτια και στο κεφάλι τους.
Ο σερίφης της κομητείας Κάλχουν, Τόμας Σάμμερς, δήλωσε στο WIS-TV ότι η κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άγρια κλιμάκωση της κατάστασης. «Το νερό και το ποτό δεν ταιριάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι μεταξύ των εμπλεκομένων υπήρχαν και ανήλικοι.
«Το να βλέπεις τόσους πολλούς ανθρώπους να ανταλλάσσουν γροθιές και να παλεύουν θα μπορούσε να είχε καταλήξει πολύ, πολύ άσχημα», τόνισε ο σερίφης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι τραυματισμοί που δεν έχουν αναφερθεί.
Η συμπλοκή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του «Sparkleberry Duck Run», μιας ετήσιας εκδήλωσης στον ποταμό Κόνγκαρι, όπου οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται με σκηνές και πλωτά μέσα. Η συγκεκριμένη αμμουδιά αποτελεί δημοφιλές σημείο συνάντησης για όσους συμμετέχουν στη διοργάνωση.
Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει άνδρες και γυναίκες να ανταλλάσσουν γροθιές και σπρωξίματα, ενώ αρκετοί από τους παρευρισκόμενους φαίνεται να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ. Στις εικόνες διακρίνονται επίσης άτομα με μαγιό και μπικίνι να συμμετέχουν στην σύγκρουση, ενώ ένας άνδρας φαίνεται να σηκώνεται και να πέφτει στο έδαφος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.
A large fight on the Congaree River over the weekend left multiple people injured and is now under investigation by the Calhoun County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/UMqOIUPV0m— Semitic Jew (@semitic_jew) June 11, 2026
Ο σερίφης της κομητείας Κάλχουν, Τόμας Σάμμερς, δήλωσε στο WIS-TV ότι η κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άγρια κλιμάκωση της κατάστασης. «Το νερό και το ποτό δεν ταιριάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι μεταξύ των εμπλεκομένων υπήρχαν και ανήλικοι.
«Το να βλέπεις τόσους πολλούς ανθρώπους να ανταλλάσσουν γροθιές και να παλεύουν θα μπορούσε να είχε καταλήξει πολύ, πολύ άσχημα», τόνισε ο σερίφης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι τραυματισμοί που δεν έχουν αναφερθεί.
Η συμπλοκή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του «Sparkleberry Duck Run», μιας ετήσιας εκδήλωσης στον ποταμό Κόνγκαρι, όπου οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται με σκηνές και πλωτά μέσα. Η συγκεκριμένη αμμουδιά αποτελεί δημοφιλές σημείο συνάντησης για όσους συμμετέχουν στη διοργάνωση.
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