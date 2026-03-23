Η ασφάλεια της Τσάπελ Ρόουν έκανε την 11χρονη κόρη του Τζουντ Λο να κλάψει: Δεν μισώ τα παιδιά, απαντά η τραγουδίστρια
Την καταγγελία έκανε ο ποδοσφαιριστής και πατριός της 11χρονης, Ζορζίνιο
Σύμφωνα με τον Ζορζίνιο, έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με την καλλιτέχνιδα. Η κόρη του ξύπνησε «εξαιρετικά ενθουσιασμένη» και είχε φτιάξει ένα πανό για να στηρίξει την τραγουδίστρια που «θαύμαζε πολύ». Η 11χρονη τη συνάντησε κατά τη διάρκεια του πρωινού, αλλά δεν πλησίασε στο τραπέζι της. «Απλώς πέρασε από το τραπέζι της τραγουδίστριας, κοίταξε για να βεβαιωθεί ότι ήταν εκείνη, χαμογέλασε και επέστρεψε στο τραπέζι με τη μαμά της. Δεν είπε τίποτα, δεν ζήτησε τίποτα», ανέφερε ο παίκτης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα μέλος της ασφάλειας της Ρόουν πλησίασε την οικογένειά του και φέρεται να μίλησε «πολύ επιθετικά» στην κόρη του, κατηγορώντας τη για «ασέβεια» και «παρενόχληση», απειλώντας μάλιστα να καταθέσει καταγγελία στο ξενοδοχείο. «Η κόρη μου φοβήθηκε πολύ και έκλαψε αρκετά», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω σε ποιον κόσμο το να περάσεις απλώς από ένα τραπέζι και να ρίξεις μια ματιά, μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση».
Ο Ζορζίνιο υπογράμμισε ότι η κόρη του απλώς θαύμαζε την Τσάπελ Ρόουν και εξέφρασε απογοήτευση για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης. Στη δήλωσή του, στην οποία ανέφερε τον λογαριασμό της τραγουδίστριας στο Instagram, κατέληξε: «Χωρίς τους θαυμαστές σου δεν θα ήσουν τίποτα. Και προς τους θαυμαστές της, δεν αξίζει την αγάπη σας».
Brazilian soccer star Jorginho Frello is accusing Chappell Roan‘s security team of mistreating his 11-year-old daughter at a hotel in São Paulo:— Variety (@Variety) March 21, 2026
“My daughter got super scared and cried a lot. Honestly, I don’t know in what world just passing by a table and looking… can be… pic.twitter.com/k3RqSCxedz
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα μέλος της ασφάλειας της Ρόουν πλησίασε την οικογένειά του και φέρεται να μίλησε «πολύ επιθετικά» στην κόρη του, κατηγορώντας τη για «ασέβεια» και «παρενόχληση», απειλώντας μάλιστα να καταθέσει καταγγελία στο ξενοδοχείο. «Η κόρη μου φοβήθηκε πολύ και έκλαψε αρκετά», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω σε ποιον κόσμο το να περάσεις απλώς από ένα τραπέζι και να ρίξεις μια ματιά, μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση».
Ο Ζορζίνιο υπογράμμισε ότι η κόρη του απλώς θαύμαζε την Τσάπελ Ρόουν και εξέφρασε απογοήτευση για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης. Στη δήλωσή του, στην οποία ανέφερε τον λογαριασμό της τραγουδίστριας στο Instagram, κατέληξε: «Χωρίς τους θαυμαστές σου δεν θα ήσουν τίποτα. Και προς τους θαυμαστές της, δεν αξίζει την αγάπη σας».
Η απάντηση της ΡόουνΓια να απαντήσει η Ρόουν ανήρτησε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο, όπως είπε, «θα πω τη δική μου πλευρά της ιστορίας για ό,τι συνέβη σήμερα με μια μητέρα και ένα παιδί που ενεπλάκησαν με έναν φύλακα ασφαλείας, ο οποίος δεν είναι προσωπικός μου σωματοφύλακας».
«Δεν είδα καν — δεν είδα καν μια γυναίκα και ένα παιδί… κανείς δεν ήρθε κοντά μου, κανείς δεν με ενόχλησε, απλώς καθόμουν για πρωινό στο ξενοδοχείο μου. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έμεναν επίσης στο ξενοδοχείο. Οπότε το γεγονός ότι ένας φύλακας ασφαλείας — εγώ δεν του ζήτησα να πάει να μιλήσει σε αυτή τη μητέρα και το παιδί, δεν το έκανα. Δεν ήρθαν κοντά μου. Δεν έκαναν τίποτα. Είναι άδικο η ασφάλεια να υποθέτει ότι κάποιος έχει κακές προθέσεις χωρίς να υπάρχει λόγος να το πιστεύει, αφού δεν έγινε καμία ενέργεια» συνέχισε η 28χρονη τραγουδίστρια.
Chappell Roan responds to the controversy involving a security guard confronting a young fan. pic.twitter.com/i3bNx7b9FS— Pop Crave (@PopCrave) March 22, 2026
Στο ίδιο βίντεο η Τσάπελ Ρόουν ισχυρίστηκε: «Δεν μισώ τους ανθρώπους που είναι θαυμαστές της μουσικής μου. Δεν μισώ τα παιδιά — αυτό είναι παράλογο. Ζητώ συγγνώμη από τη μητέρα και το παιδί που κάποιος υπέθεσε ότι θα κάνατε κάτι, και αν νιώσατε άβολα, αυτό με λυπεί πραγματικά. Δεν το αξίζατε αυτό»
Η απάντηση της μητέρας της 11χρονης
Από την πλευρά της η μητέρα της 11χρονης εξέφρασε αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς της Ρόουν υποστηρίζοντας ότι γνώριζε πως ο φύλακας δεν ήταν μέρος της ασφάλειας του ξενοδοχείου, αλλά κάποιος που «φροντίζει καλλιτέχνες».
«Τον έστειλε εκείνη; Πάλι, δεν ξέρω. Θα ήθελα να ελπίζω πως όχι, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι όταν είσαι διάσημος έχεις την ευθύνη να διασφαλίζεις ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν για σένα και ενεργούν εκ μέρους σου, πράγματι ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες σου. Θα το έκανε αν δεν είχε την εξουσία να το κάνει; Δεν ξέρω. Αν το έκανε, τότε προφανώς αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί την εκπροσωπεί με έναν τρόπο που εκείνη δεν θέλει» είπε η Κάθριν Χάρτινγκ.
Σύμφωνα με την ίδια η 11χρονη κόρη της δεν είχε κινητό μαζί της, δεν έβγαλε φωτογραφία και δεν πλησίασε την τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
«Κυριολεκτικά δεν έκανε τίποτα, απλώς την κοίταξε… γύρισε και είπε “Μαμά, δεν ξέρω αν είναι αυτή”. Γιατί προφανώς έμοιαζε… με τα κοστούμια της και όλα… φαίνεται λίγο διαφορετική» είπε ακόμα η μητέρα της ανήλικος καταγγέλλοντας ότι τους μίλησε ένας φύλακας ασφαλείας με «πολύ επιθετικό τόνο». «Είτε τον έστειλε είτε όχι, δεν ξέρω, αλλά για μένα ένιωσα ότι ξεπέρασε τα όρια», είπε η Χάρτινγκ περιγράφοντας ότι ο άνδρας τους επέπληξε και της είπε ότι πρέπει να μάθει την κόρη της να συμπεριφέρεται καλύτερα και να σέβεται την ιδιωτικότητα των άλλων. Η ίδια σημείωσε, επίσης, ότι είπε ότι προσπάθησε να εξηγήσει πως η 11χρονη ήταν παιδί και απλώς ενθουσιασμένη που είδε μια τραγουδίστρια που θαυμάζει. Του εξήγησε, ακόμα, ότι η κόρη της είναι συνηθισμένη να βρίσκεται κοντά σε διάσημους ανθρώπους, καθώς ο πατριός της είναι γνωστός στη Βραζιλία, οπότε δεν θα ξεπερνούσε τα όρια κανενός.
«Αν η Ρόουν δεν ήθελε καν οι άνθρωποι να την κοιτούν, θα έπρεπε να τρώει πρωινό στο δωμάτιό της, δεδομένου ότι το ξενοδοχείο είναι δημόσιος χώρος και, ως πελάτισσα, είχε το δικαίωμα να την κοιτάξει» συνέχισε η μητέρα του κοριτσιού αποκαλύπτοντας ότι η 11χρονη επέλεξε να μην πάει στη συναυλία της τραγουδίστριας παρόλο που τα εισιτήρια για εκείνο το βράδυ ήταν το δώρο γενεθλίων της.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
