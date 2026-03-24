Πέθανε η ηθοποιός του Superman Βάλερι Περίν, πάλευε επί 15 χρόνια με τη νόσο του Πάρκινσον

Κλείσιμο

Την τελευταία της πνοή άφησε η, η ηθοποιός η οποία έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της στις ταινίες του Superman.Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, μετά από μία δεκαπενταετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον. Η στενή της φίλη και παραγωγός Στέισι Σάουθερ έκανε γνωστή την είδηση μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.Η Σάουθερ ανέβασε μία φωτογραφία της Περίν και στη λεζάντα έγραψε: «Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι τη σπαρακτική είδηση ότι η Βάλερι απεβίωσε. Αντιμετώπισε τη νόσο του Πάρκινσον με απίστευτο θάρρος και συμπόνια, ποτέ δεν παραπονιόταν. Ήταν μια πραγματική έμπνευση που έζησε τη ζωή στο έπακρο - και πόσο υπέροχη ζωή ήταν. Ο κόσμος είναι λιγότερο όμορφος χωρίς αυτή μέσα σε αυτόν. Σ' αγαπώ, Βάλερι. Θα σε δω στην άλλη πλευρά».Στη συνέχεια, ζήτησε από όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά την καμπάνια που δημιούργησε ο αδερφός της Κεν, ο οποίος παλεύει επίσης με τη νόσο του Πάρκινσον, στο GoFundMe, ώστε η ηθοποιός να κηδευτεί στο μέρος όπου ήθελε: «Παρακαλώ σκεφτείτε να κάνετε δωρεά, να μοιραστείτε και να βοηθήσετε να διαδοθεί η κηδεία της. Η τελευταία της επιθυμία είναι να αναπαυθεί στο νεκροταφείο Forest Lawn, αλλά μετά από περισσότερα από 15 χρόνια μάχης με το Πάρκινσον, είχε εξαντληθεί οικονομικά. Ας ενωθούμε για να κάνουμε πραγματικότητα την τελευταία της επιθυμία. Το αξίζει πραγματικά», σημείωσε.Όπως αναφέρεται στην καμπάνια, η Βάλερι Περίν «έφυγε ήρεμα στο σπίτι της στις 23 Μαρτίου 2026, περιτριγυρισμένη από αγάπη, όπως ακριβώς επιθυμούσε».Η Βάλερι Περίν υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του αμερικανικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1970, συνδυάζοντας την εντυπωσιακή της εμφάνιση με ένα ιδιαίτερο υποκριτικό ταμπεραμέντο που την ανέδειξε σε σύμβολο της εποχής. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την ερμηνεία της ως Honey Bruce στην ταινία Lenny (1974), έναν ρόλο που της χάρισε το βραβείο ερμηνείας στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών, το BAFTA Α’ Γυναικείου Ρόλου για ανερχόμενη ηθοποιό, αλλά και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.Γεννημένη στις 3 Σεπτεμβρίου 1943 στο Γκάλβεστον του Τέξας, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον συνεχών μετακινήσεων λόγω της στρατιωτικής καριέρας του πατέρα της. Η μητέρα της ήταν χορεύτρια με σκωτσέζικες ρίζες, γεγονός που συνέβαλε στην καλλιτεχνική της κλίση από νεαρή ηλικία.Η καριέρα της ξεκίνησε απρόσμενα. Αφού εργάστηκε ως showgirl στο «Lido de Paris» στο Λας Βέγκας, μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου εντοπίστηκε από ατζέντη και επιλέχθηκε για τον ρόλο της Montana Wildhack στην ταινία Slaughterhouse-Five (1972). Η ερμηνεία της αυτή αποτέλεσε το εφαλτήριο για την είσοδό της στο Χόλιγουντ.