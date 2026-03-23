Νίνα Φλορ: Η αλλαγή στην υπογραφή της μετά τις αντιδράσεις
Νίνα Φλορ: Η αλλαγή στην υπογραφή της μετά τις αντιδράσεις
Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες είχε υπογράψει ως «πριγκίπισσα Νίνα» για να αρκεστεί πλέον στο «Νίνα»
Ως «Νίνα» αρκείται πλέον να υπογράφει η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες, μετά τα αρνητικά σχόλια που είχε προκαλέσει η πρότερη επιλογή της.
Η Νίνα Φλορ, που παντρεύτηκε τον μικρότερο γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου τον Οκτώβριο του 2021, είχε χρησιμοποιήσει τον τίτλο «πριγκίπισσα της Ελλάδας» σε υπογραφή της, το 2025, στην ετήσια έκθεση του πολυτελούς θέρετρου που διατηρεί στη Μοζαμβίκη.
«Ευχαριστώ όσους κάνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα - με πολλές θερμές ευχές στις ομάδες μας και στους υποστηρικτές μας που ζωντανεύουν το ταξίδι μας. Η πριγκίπισσα Νίνα της Ελλάδας», είχε γράψει τότε χαρακτηριστικά, οδηγώντας πολλούς να επισημάνουν μέσα από τα social media οτι στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται οι τίτλοι ευγενείας και ότι θα έπρεπε να υιοθετήσει το επώνυμο Ντε Γκρες, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας.
Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν όμως μετά την κίνησή της την ανάγκασαν να προχωρήσει σε μία αλλαγή. Σε πρόσφατο σημείωμα σχετικά με την τελευταία ανασκόπηση του υπερπολυτελούς θερέτρου Kisawa, η ίδια, ως ιδρύτριά του, υπέγραψε απλώς ως Νίνα.
Το θέρετρο Kisawa, περιγράφεται στον επίσημο ιστότοπό του, ως ένα καταφύγιο 300 στρεμμάτων με δασώδεις περιοχές, παραλίες και αμμόλοφους, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού Benguerra. Παράλληλα, η Νίνα Φλορ, έχει ιδρύσει ένα επιστημονικό Κέντρο στην περιοχή, όπου βρίσκεται το θέρετρο, το BCSS, που εστιάζει στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Η Νίνα Φλορ, που παντρεύτηκε τον μικρότερο γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου τον Οκτώβριο του 2021, είχε χρησιμοποιήσει τον τίτλο «πριγκίπισσα της Ελλάδας» σε υπογραφή της, το 2025, στην ετήσια έκθεση του πολυτελούς θέρετρου που διατηρεί στη Μοζαμβίκη.
«Ευχαριστώ όσους κάνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα - με πολλές θερμές ευχές στις ομάδες μας και στους υποστηρικτές μας που ζωντανεύουν το ταξίδι μας. Η πριγκίπισσα Νίνα της Ελλάδας», είχε γράψει τότε χαρακτηριστικά, οδηγώντας πολλούς να επισημάνουν μέσα από τα social media οτι στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται οι τίτλοι ευγενείας και ότι θα έπρεπε να υιοθετήσει το επώνυμο Ντε Γκρες, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας.
Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν όμως μετά την κίνησή της την ανάγκασαν να προχωρήσει σε μία αλλαγή. Σε πρόσφατο σημείωμα σχετικά με την τελευταία ανασκόπηση του υπερπολυτελούς θερέτρου Kisawa, η ίδια, ως ιδρύτριά του, υπέγραψε απλώς ως Νίνα.
Το θέρετρο Kisawa, περιγράφεται στον επίσημο ιστότοπό του, ως ένα καταφύγιο 300 στρεμμάτων με δασώδεις περιοχές, παραλίες και αμμόλοφους, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού Benguerra. Παράλληλα, η Νίνα Φλορ, έχει ιδρύσει ένα επιστημονικό Κέντρο στην περιοχή, όπου βρίσκεται το θέρετρο, το BCSS, που εστιάζει στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
