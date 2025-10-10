Πάνος Καλίδης: Τιμώ το «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», στο σπίτι ξέρουμε τους ρόλους μας
Ο τραγουδιστής μίλησε για τον γάμο του με τη Λεάννα Μάρκογλου μετά από 20 χρόνια σχέσης και εξήγησε γιατί επιλέγει να παραμένει «παραδοσιακός»
Με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του με τη δισκογραφική εταιρεία Heaven Music, ο Πάνος Καλίδης μίλησε τόσο για την προσωπική του ζωή, όσο και για τις αξίες που τον καθορίζουν. Ο γνωστός τραγουδιστής, που πρόσφατα παντρεύτηκε τη σύντροφό του Λεάννα Μάρκογλου έπειτα από 20 χρόνια κοινής πορείας, μίλησε για τη σημασία της οικογένειας, των ρόλων μέσα στο σπίτι και τη σχέση του με την παράδοση.
Μιλώνττας στο Breakfast@Star και Happy Day, αναφερόμενος στη σύγχρονη εποχή, ο καλλιτέχνης δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή του για την τεχνολογία και την επίδρασή της στις αξίες του ανθρώπου. «Κάθε γενιά έχει τις δυσκολίες της, αλλά η εξέλιξη του ανθρώπου και της μόδας δεν κάνει καλό, γι’ αυτό προσπαθώ να είμαι παραδοσιακός. Τιμώ το "Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια". Η εποχή καλπάζει προς την τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καλίδης.
Ο ίδιος τόνισε ότι στο σπίτι με τη σύζυγό του επικρατεί απόλυτη ισορροπία και αλληλοσεβασμός, χωρίς ρόλους που μπερδεύονται: «Παίρνουμε από κοινού τις αποφάσεις στο σπίτι. Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι, δεν μπερδευόμαστε».
Μιλώντας για τον πρόσφατο γάμο του, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η τελετή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με κουμπάρους τον Τόνυ Μαυρίδη και την Ευαγγελία Καραμπατζάκη: «Φέτος είναι η χρονιά της επισημοποίησης. Μετά από 20 χρόνια που είμαστε μαζί, αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Το κάναμε με λίγους φίλους και 20 άτομα από την οικογένεια», είπε συγκινημένος.
Τέλος, περιέγραψε και την πρόταση γάμου: «Έγινε πρόταση γάμου κανονικά… Είπα στην Λεάννα "θέλεις να γίνεις γυναίκα μου;" και μου απάντησε "θα το σκεφτώ". Συγκινηθήκαμε, κάναμε μια αναδρομή στη ζωή μας. Αποφασισμένοι όσο ποτέ, προχωρήσαμε σε αυτό. Σχεδιάζουμε να πάμε ταξίδι του μέλιτος».
