Ο Κερτ Ράσελ εξήγησε γιατί προτιμά το Κολοράντο αντί για το Χόλιγουντ: Ο γιος μου και τα παιδιά του μένουν εκεί
Ο ηθοποιός δήλωσε πως πλέον προτιμά έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, όπως και η σύντροφός του Γκόλντι Χον
Η απόφαση του Κερτ Ράσελ να μένει όλο και πιο συχνά στο Κολοράντο αντί για το Χόλιγουντ, μαζί με την Γκόλντι Χόουν, συνδέεται κυρίως με την επιθυμία για περισσότερο χρόνο με την οικογένειά τους και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, όπως δήλωσε.
Ο 75χρονος ηθοποιός μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο FOX News, με αφορμή την προώθηση της νέας του σειράς «The Madison», και αναφέρθηκε στη ζωή του στο ξύλινο σπίτι που διατηρεί με τη μακροχρόνια σύντροφό του στη συγκεκριμένη πολιτεία, εξηγώντας πως είναι πολύ χαρούμενος όταν πηγαίνουν εκεί, καθώς παρατηρεί ότι η Χον το απολαμβάνει ακόμη περισσότερο. «Αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι της αρέσει πολύ το Κολοράντο», ανέφερε.
Ένας από τους βασικούς λόγους της επιλογής τους είναι η εγγύτητα με την οικογένειά τους, καθώς ο γιος τους, Γουάιατ Ράσελ, ζει πλέον στην ίδια περιοχή με τη σύζυγό του, Μέρεντιθ, και τα δύο τους παιδιά. «Ο Γουάιατ και η Μέρεντιθ και τα δύο τους αγόρια ζουν τώρα στο Κολοράντο. Οπότε μας αρέσει να περνάμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο εκεί», σημείωσε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να βρίσκεται ακόμη περισσότερο εκεί: «Θα ήθελα να είμαι εκεί πιο συχνά. Υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος ζωής εκεί. Αυτό είναι κυρίως. Θα ήθελα να μπορώ να περνάω όσο περισσότερο χρόνο γίνεται εκεί».
Ο Ράσελ, όπως είχε αναφέρει παλαιότερα στη Wall Street Journal, ζούσε και παλαιότερα στο Κολοράντο, όταν ήταν 26 ετών συγκεκριμένα. «Το σπίτι μας στο Old Snowmass είναι το αγαπημένο μου, ένα μεγάλο, όμορφο ξύλινο σπίτι σε ράντσο, στο οποίο μετακομίσαμε πριν από λίγο περισσότερο από 40 χρόνια», είχε δηλώσει.
«Μου αρέσει να ξυπνάω κάθε πρωί στο κρεβάτι και να βλέπω το βουνό από πίσω. Μου αρέσει να κατεβαίνω στον στάβλο, να ετοιμάζω ένα άλογο και να ιππεύω. Μου αρέσει επίσης να χαλαρώνω μπροστά στο τζάκι του σαλονιού», είχε προσθέσει.
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χόουν είναι μαζί από το 1983, χωρίς να έχουν παντρευτεί.
Famed actor Kurt Russell is sharing why he and longtime partner Goldie Hawn prefer living in Colorado over Los Angeles. https://t.co/lXvQHnx9VQ— Us Weekly (@usweekly) March 22, 2026
