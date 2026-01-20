Γκόλντι Χον για Κερτ Ράσελ: Με έλκει πάρα πολύ σεξουαλικά, μέχρι σήμερα τον βρίσκω απίστευτα όμορφο
Τον σέβομαι, επειδή πιστεύω ότι είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, είπε για τον επί 42 χρόνια σύντροφό της
Η Γκόλντι Χον αποκάλυψε ποιο είναι το μυστικό που κρατάει τη σχέσης της με τον Κερτ Ράσελ ζωντανή εδώ και 42 χρόνια, ενώ ξεκαθάρισε πως ακόμα και αν παντρευόταν τίποτα δεν θα άλλαζε στη συνύπαρξή τους.
Σε αποκλειστικό απόσπασμα του περιοδικού People από το podcast The Dan Buettner Podcast η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι το κλειδί για να λειτουργεί μια σχέση που ξεκίνησε το 1983 είναι η ελευθερία, ενώ τόνισε πως μεγάλη σημασία παίζει και η σεξουαλική έλξη που εξακολουθεί να νιώθει για εκείνον.
«Έχω μια σχέση με τα πουλιά», ανέφερε αρχικά η Χον. «Είμαι ένα πουλί. Και αν αφήσεις την πόρτα του κλουβιού ανοιχτή, μπορεί να μη φύγω ποτέ. Αλλά αν κλείσεις αυτή την πόρτα, για την ελευθερία και την ανεξαρτησία μου, πιθανότατα θα μου ξεριζώσεις όλα τα φτερά», πρόσθεσε.
Είναι, όπως τόνισε, «μια ελευθερία του εαυτού», που κάνει τη σχέση της με τον Ράσελ τόσο επιτυχημένη. «Είναι η ελευθερία να μη συγχωνεύεσαι ουσιαστικά με κάποιον άλλον, όταν είσαι σύμφωνος σε ορισμένους τομείς και έχεις ελευθερία».
Η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ έχουν αναφερθεί στο παρελθόν στην απόφασή τους να μην παντρευτούν. «Μας ρωτούσαν συνεχώς: “Πότε θα παντρευτείτε; Γιατί δεν είστε παντρεμένοι;”», είχε πει ο Ράσελ στο περιοδικό Variety το 2023. «Και εμείς λέγαμε: “Γιατί να νοιάζει κάποιον αυτό;” Ρωτήσαμε τα παιδιά μας αν τους νοιάζει. Δεν τους ένοιαζε. Ούτε κι εμάς».
Μιλώντας στο podcast The Dan Buettner, η Χον απέρριψε με παρόμοιο τρόπο την ιδέα του γάμου με τον Ράσελ. «Ακόμα κι αν παντρευόμασταν, δεν θα έκανε καμία διαφορά, γιατί έχουν περάσει 42 χρόνια πια», διευκρίνισε. Όταν ρωτήθηκε γιατί βρίσκεται στο πλευρό του Κερτ Ράσελ εδώ και 42 χρόνια, η Γκόλντι Χον απάντησε: «Γιατί τον σέβομαι, επειδή πιστεύω ότι είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος».
Παράλληλα ανέφερε ότι «με έλκει πάρα πολύ σεξουαλικά. Και αυτό είναι σημαντικό. Αν έχεις μια μακροχρόνια σεξουαλική σχέση, αυτό είναι πραγματικά πολύ υγιές. Είναι το σεξουαλικό μου αντικείμενο».
Η ίδια εξομολογήθηκε επίσης ότι ο Ράσελ είναι «τόσο έξυπνος» και «τόσο σπουδαίος ηθοποιός, και μέχρι σήμερα τον βρίσκω απίστευτα όμορφο. Τα παιδιά τον λατρεύουν. Είμαστε μια απίστευτα ευτυχισμένη οικογένεια — τις περισσότερες φορές. … Υπάρχει συνοχή. Γιατί να θέλω κάποιον που είναι τέλειος; Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».
Goldie Hawn Says ‘Freedom’ Is Key to Her 42-Year Relationship with Kurt Russell Without Getting Married (Exclusive) https://t.co/HVE6ddgrlR— People (@people) January 20, 2026
