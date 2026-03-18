Οι δημόσιες ευχές της Γκόλντι Χον στον Κερτ Ράσελ για τα γενέθλιά του: Χρόνια πολλά στον παντοτινό μου έρωτα
GALA
Ο ηθοποιός έγινε 75 ετών και η επί τέσσερις δεκαετίες σύντροφός του, του ευχήθηκε και μέσω των social media

2 ΣΧΟΛΙΑ
Εβδομήντα πέντε ετών έγινε ο Κερτ Ράσελ και η επί τέσσερις δεκαετίες σύντροφός του, η Γκόλντι Χον, του ευχήθηκε και δημόσια. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία του σταρ του Χόλιγουντ, αποκαλώντας τον «παντοτινό της έρωτα». Παράλληλα, δήλωσε τυχερή που τον έχει στη ζωή της.

Στέλνοντας τις ευχές της στον Κερτ Ράσελ και μέσα από τα social media, η Γκόλντι Χον έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά στον παντοτινό μου έρωτα. Σαράντα τρία χρόνια γενεθλίων μαζί. Πόσο τυχεροί είμαστε».

Η ανάρτηση της Γκόλντι Χον


Σε συνέντευξή της τον περασμένο Ιανουάριο η Γκόλντι Χον είχε εξομολογηθεί πως ακόμη έλκεται σεξουαλικά από τον Κερτ Ράσελ, τον οποίο χαρακτήρισε «απίστευτα όμορφο». «Με έλκει πάρα πολύ σεξουαλικά. Και αυτό είναι σημαντικό. Αν έχεις μια μακροχρόνια σεξουαλική σχέση, αυτό είναι πραγματικά πολύ υγιές. Είναι το σεξουαλικό μου αντικείμενο», είχε εκμυστηρευτεί στο The Dan Buettner Podcast.

Όσον αφορά στην απόφασή τους να μην προχωρήσουν σε γάμο, παρότι πορεύονται μαζί εδώ και σαράντα τρία χρόνια, η ηθοποιός είχε υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι για εκείνη η αίσθηση της ελευθερίας. Όπως είχε αναφέρει: «Είμαι ένα πουλί. Και αν αφήσεις την πόρτα του κλουβιού ανοιχτή, μπορεί να μη φύγω ποτέ. Αλλά αν κλείσεις αυτή την πόρτα, για την ελευθερία και την ανεξαρτησία μου, πιθανότατα θα μου ξεριζώσεις όλα τα φτερά».

Είναι, όπως είχε τονίσει, «μια ελευθερία του εαυτού», που κάνει τη σχέση της με τον Ράσελ τόσο επιτυχημένη. «Είναι η ελευθερία να μη συγχωνεύεσαι ουσιαστικά με κάποιον άλλον, όταν είσαι σύμφωνος σε ορισμένους τομείς και έχεις ελευθερία», είχε καταλήξει.

Φωτογραφία: Shutterstock
Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης