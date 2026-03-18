Οι δημόσιες ευχές της Γκόλντι Χον στον Κερτ Ράσελ για τα γενέθλιά του: Χρόνια πολλά στον παντοτινό μου έρωτα
Ο ηθοποιός έγινε 75 ετών και η επί τέσσερις δεκαετίες σύντροφός του, του ευχήθηκε και μέσω των social media
Εβδομήντα πέντε ετών έγινε ο Κερτ Ράσελ και η επί τέσσερις δεκαετίες σύντροφός του, η Γκόλντι Χον, του ευχήθηκε και δημόσια. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία του σταρ του Χόλιγουντ, αποκαλώντας τον «παντοτινό της έρωτα». Παράλληλα, δήλωσε τυχερή που τον έχει στη ζωή της.
Στέλνοντας τις ευχές της στον Κερτ Ράσελ και μέσα από τα social media, η Γκόλντι Χον έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά στον παντοτινό μου έρωτα. Σαράντα τρία χρόνια γενεθλίων μαζί. Πόσο τυχεροί είμαστε».
Η ανάρτηση της Γκόλντι Χον
Σε συνέντευξή της τον περασμένο Ιανουάριο η Γκόλντι Χον είχε εξομολογηθεί πως ακόμη έλκεται σεξουαλικά από τον Κερτ Ράσελ, τον οποίο χαρακτήρισε «απίστευτα όμορφο». «Με έλκει πάρα πολύ σεξουαλικά. Και αυτό είναι σημαντικό. Αν έχεις μια μακροχρόνια σεξουαλική σχέση, αυτό είναι πραγματικά πολύ υγιές. Είναι το σεξουαλικό μου αντικείμενο», είχε εκμυστηρευτεί στο The Dan Buettner Podcast.
Όσον αφορά στην απόφασή τους να μην προχωρήσουν σε γάμο, παρότι πορεύονται μαζί εδώ και σαράντα τρία χρόνια, η ηθοποιός είχε υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι για εκείνη η αίσθηση της ελευθερίας. Όπως είχε αναφέρει: «Είμαι ένα πουλί. Και αν αφήσεις την πόρτα του κλουβιού ανοιχτή, μπορεί να μη φύγω ποτέ. Αλλά αν κλείσεις αυτή την πόρτα, για την ελευθερία και την ανεξαρτησία μου, πιθανότατα θα μου ξεριζώσεις όλα τα φτερά».
Είναι, όπως είχε τονίσει, «μια ελευθερία του εαυτού», που κάνει τη σχέση της με τον Ράσελ τόσο επιτυχημένη. «Είναι η ελευθερία να μη συγχωνεύεσαι ουσιαστικά με κάποιον άλλον, όταν είσαι σύμφωνος σε ορισμένους τομείς και έχεις ελευθερία», είχε καταλήξει.
Φωτογραφία: Shutterstock
