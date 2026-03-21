Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για Τσακ Νόρις: Ήταν ένα είδωλο, ο θρύλος του θα μείνει ζωντανός για πάντα
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών
Τον δικό τους φόρο τιμής στον Τσακ Νόρις απέτισε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, αποχαιρετώντας τον θρύλο των ταινιών δράσης, χαρακτηρίζοντάς τον ως είδωλο.
Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του ηθοποιού σε ηλικία 86 ετών, έγινε γνωστή την Παρασκευή 20 Μαρτίου, μέσω ανακοίνωσης της οικογένειάς του. Λίγο αργότερα, ο Σβαρτσενέγκερ τον αποχαιρέτισε με μία ανάρτηση στο X, μιλώντας για τη σχέση με τον συμπρωταγωνιστή του στο «The Expendables 2». Όπως έγραψε: «Ο Τσακ ήταν ένα είδωλο. Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του με πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια, από την προώθηση της άθλησης μέχρι την κοινή μας παρουσία στη μεγάλη οθόνη. Ήταν ένας τρομερός τύπος, τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στο Χόλιγουντ. Ο θρύλος του θα μείνει ζωντανός για πάντα. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του».
Ο Τσακ Νόρις άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου, μια μόλις ημέρα μετά την επείγουσα εισαγωγή του σε νοσοκομείο της Χαβάης. Η οικογένειά του ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός ήταν ευγνώμων για την αγάπη που δεχόταν όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.
Στην ανακοίνωση της οικογένειας αναγράφεται: «Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας. Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές. Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και τις αξέχαστες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη των θαυμαστών του σήμαιναν πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις».
Chuck was an icon.— Arnold Schwarzenegger (@Schwarzenegger) March 20, 2026
I am grateful that I was able to work with him in multiple ways over the years, from promoting fitness to sharing the screen together. He was a badass, in real life and in Hollywood.
His legend will be with us forever. My thoughts are with his family.
