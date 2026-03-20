Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Η χήρα του περιέγραψε τη στιγμή που της έκανε πρόταση γάμου, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο
Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Η χήρα του περιέγραψε τη στιγμή που της έκανε πρόταση γάμου, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο
Ο πρωταγωνιστής του Black Panther πέθανε το 2020 σε ηλικία 43 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου
Σε στιγμές που μοιράστηκε με τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, ενώ εκείνος υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο του παχέος εντέρου, ανέτρεξε η χήρα του. Ανάμεσα σε αυτές η πρόταση γάμου που της είχε κάνει και η τελετή που είχε ακολουθήσει.
Ο πρωταγωνιστής του Black Panther πέθανε σε ηλικία 43 ετών τον Αύγουστο του 2020, τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωσή του. Ο ίδιος και η Σιμόν Λέντγουορντ-Μπόουζμαν είχαν προκαλέσει φήμες για σχέση πριν από τη διάγνωση, το 2015, ενώ φέρεται να αρραβωνιάστηκαν το 2019. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2020, λίγο πριν από τον θάνατό του την ίδια χρονιά.
Σε εμφάνισή της την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην εκπομπή Today, η Σιμόν μοιράστηκε πτυχές της σχέσης τους. Ο καρκίνος του Τσάντγουικ είχε σημείωσει ύφεση για λίγο το 2018, μια περίοδο που η ίδια περιέγραψε ως «μια όμορφη χρονιά», ανάμεσα στα ευχάριστα νέα για την υγεία του και την κυκλοφορία του Black Panther. Η ταινία εκτόξευσε τη δημοτικότητά του σε πρωτοφανή επίπεδα. Τον επόμενο χρόνο όμως ο ηθοποιός υποτροπίασε. Τότε ήταν που ο Τσάντγουικ της έκανε πρόταση γάμου.
«Κάναμε μια μικρή απόδραση και καθόμασταν μπροστά στο τζάκι. Ήθελα να βάλω μια ταινία και ψάχνω κάτω από την κουβέρτα για το τηλεκοντρόλ και εκείνος μου λέει, “Εδώ είναι”, και μου βάζει στο χέρι το κουτάκι με το δαχτυλίδι. Τραβάω το χέρι μου και κρατάω αυτό το κουτάκι», θυμήθηκε.
Ακολούθησε ο γάμος τους, ο οποίος ήταν εξίσου ιδιαίτερος. «Ήρθαν κάποια μέλη της οικογένειάς του: οι γονείς του, τα αδέλφια του, και η δική μου μητέρα, η αδελφή μου και τα ανίψια μου. Ήταν μια γιορτή και μια στιγμή που είχαμε ανάγκη να γιορτάσουμε», περιέγραψε.
Τον Δεκέμβριο του 2020, ο συμπρωταγωνιστής του στο Ma Rainey’s Black Bottom, Ντένζελ Ουάσινγκτον, αποκάλυψε ότι είχε ενθαρρύνει τον ηθοποιό να παντρευτεί τη Σιμόν. «Την έβλεπα πώς τον φρόντιζε και του είπα: “Φίλε, πρέπει να της βάλεις ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλο”, γιατί τον πρόσεχε και τον παρακολουθούσε. Και σκέφτηκα, “Τον αγαπάει πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο”. Αλλά δεν ήξερα τότε αυτά που γνωρίζουμε τώρα», είχε πει τότε στην εκπομπή CBS Sunday Morning.
Στην εκπομπή Today, η Σιμόν αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο της ζωής τους, λέγοντας ότι αρχικά «και οι δύο ήμασταν πολύ σίγουροι ότι θα τα καταφέρει» μετά τη διάγνωση. «Θα ήταν μια δύσκολη φάση, αλλά κάτι που θα ξεπερνούσε και θα έβγαινε από την άλλη πλευρά καλά», εξήγησε πως σκεφτόταν.
Τέλος, υπογράμμισε τι θα ήθελε να θυμάται ο κόσμος για τον σύζυγό της. «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον Τσάντγουικ είναι ο τρόπος που έζησε. Το γεγονός ότι δεν άφησε τον καρκίνο να σταθεί εμπόδιο σε αυτό που ήρθε να κάνει — αυτό είναι το μάθημα», τόνισε.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Ο πρωταγωνιστής του Black Panther πέθανε σε ηλικία 43 ετών τον Αύγουστο του 2020, τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωσή του. Ο ίδιος και η Σιμόν Λέντγουορντ-Μπόουζμαν είχαν προκαλέσει φήμες για σχέση πριν από τη διάγνωση, το 2015, ενώ φέρεται να αρραβωνιάστηκαν το 2019. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2020, λίγο πριν από τον θάνατό του την ίδια χρονιά.
Σε εμφάνισή της την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην εκπομπή Today, η Σιμόν μοιράστηκε πτυχές της σχέσης τους. Ο καρκίνος του Τσάντγουικ είχε σημείωσει ύφεση για λίγο το 2018, μια περίοδο που η ίδια περιέγραψε ως «μια όμορφη χρονιά», ανάμεσα στα ευχάριστα νέα για την υγεία του και την κυκλοφορία του Black Panther. Η ταινία εκτόξευσε τη δημοτικότητά του σε πρωτοφανή επίπεδα. Τον επόμενο χρόνο όμως ο ηθοποιός υποτροπίασε. Τότε ήταν που ο Τσάντγουικ της έκανε πρόταση γάμου.
«Κάναμε μια μικρή απόδραση και καθόμασταν μπροστά στο τζάκι. Ήθελα να βάλω μια ταινία και ψάχνω κάτω από την κουβέρτα για το τηλεκοντρόλ και εκείνος μου λέει, “Εδώ είναι”, και μου βάζει στο χέρι το κουτάκι με το δαχτυλίδι. Τραβάω το χέρι μου και κρατάω αυτό το κουτάκι», θυμήθηκε.
Chadwick Boseman’s Widow Opens Up About Their Intimate Wedding and Shares the Special Way the Late Actor Proposed https://t.co/88uNPLJwMZ— People (@people) March 20, 2026
Τον Δεκέμβριο του 2020, ο συμπρωταγωνιστής του στο Ma Rainey’s Black Bottom, Ντένζελ Ουάσινγκτον, αποκάλυψε ότι είχε ενθαρρύνει τον ηθοποιό να παντρευτεί τη Σιμόν. «Την έβλεπα πώς τον φρόντιζε και του είπα: “Φίλε, πρέπει να της βάλεις ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλο”, γιατί τον πρόσεχε και τον παρακολουθούσε. Και σκέφτηκα, “Τον αγαπάει πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο”. Αλλά δεν ήξερα τότε αυτά που γνωρίζουμε τώρα», είχε πει τότε στην εκπομπή CBS Sunday Morning.
Στην εκπομπή Today, η Σιμόν αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο της ζωής τους, λέγοντας ότι αρχικά «και οι δύο ήμασταν πολύ σίγουροι ότι θα τα καταφέρει» μετά τη διάγνωση. «Θα ήταν μια δύσκολη φάση, αλλά κάτι που θα ξεπερνούσε και θα έβγαινε από την άλλη πλευρά καλά», εξήγησε πως σκεφτόταν.
Τέλος, υπογράμμισε τι θα ήθελε να θυμάται ο κόσμος για τον σύζυγό της. «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον Τσάντγουικ είναι ο τρόπος που έζησε. Το γεγονός ότι δεν άφησε τον καρκίνο να σταθεί εμπόδιο σε αυτό που ήρθε να κάνει — αυτό είναι το μάθημα», τόνισε.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
