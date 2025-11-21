Ο Τσάντγουϊκ Μπόουζμαν τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Ο

Τσάντγουικ Μπόουζμαν

πέθανε το 2020 σε ηλικία 43 ετών, μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

διάρκεια της συγκινητικής τελετής μίλησαν

Λετίσια Ράιτ, Τέιλορ Σιμόν Λέντγουορντ και Μάικλ Μπ. Τζόρνταν Ο σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του

«

είπε η Ντέιβις

» συμπλήρωσε.

Βιόλα

Αυτό το αστέρι, όσο όμορφο κι αν είναι στη Λεωφόρο της Δόξας, λάμπει πολύ λιγότερο από όσο λάμπει ο Τσάντγουικ στον ουρανό

Ντέιβις.

Ράιαν Κούγκλερ.

Τσάντγουικ Μπόουζμαν

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, οτιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου για να τιμήσουν τον εκλιπόντα ηθοποιό, στο Λος Άντζελες.Κατά τηη συμπρωταγωνίστριά του στο «Ma Rainey’s Black Bottom» Βιόλα Ντέιβις, ο σκηνοθέτης του «Black Panther» Ράιαν Κούγκλερ και η σύζυγός του Τέιλορ Σιμόν Λέντγουορντ Μπόουζμαν.Πρέπει να πιστέψω ότι ο Τσάντγουικ είναι ακόμη ζωντανός»,. «Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη “έφυγε” ή “θάνατος” όταν σκέφτομαι εκείνονΝτέιβις ανέφερε ότι συνεργάστηκαν στην οσκαρική ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom» λίγο πριν φύγει από τη ζωή, λέγοντας ότι ο Μπόουζμαν «πάντα προσπαθούσε να με κινητοποιήσει στο σετ», μιλώντας για συζητήσεις τους, που σύμφωνα με εκείνη, κάνουν άνθρωποι όταν γνωρίζουν ότι «ίσως βρίσκονται σε μετάβαση».«Τον ευχαριστώ για ό,τι άφησε μέσα μου, μια φλόγα που πάντα με οδηγεί σε ένα υψηλότερο νόημα της δουλειάς μου και του σκοπού μου.» κατέληξε ηΟ Κούγκλερ, φίλος του Μπόουζμαν και σκηνοθέτης του στην ταινία «Black Panther», ζήτησε την κατανόηση των παρευρισκομένων καθώς μιλούσε συγκινημένος για τον αείμνηστο ηθοποιό. «Όταν σκέφτομαι τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, σκέφτομαι τρία πράγματα: ηγεσία, διδασκαλία και γενναιοδωρία. Ήταν ένας απίστευτος ηγέτης» δήλωσε οΟ γνωστός σκηνοθέτης πρόσθεσε ότι ο Μπόουζμαν ήταν «αγέραστος» και αστειεύτηκε πως δεν γνώριζε την ηλικία του μέχρι που πήγε σε ένα από τα πάρτι γενεθλίων του.Η σύζυγος τουήταν η τελευταία που ανέβηκε στο βήμα και απηύθυνε ένα συγκινητικό μήνυμα. «Τσαντ, σήμερα αναγνωρίζουμε την ικανότητά σου και την αφοσίωσή σου και σφραγίζουμε την κληρονομιά σου ως ήρωα και είδωλο. Έζησες με τιμή και περπάτησες στην αλήθεια. Ήσουν τόσο λαμπρός όσο ήσουν όμορφος και τόσο γενναίος όσο ήσουν καλός. Σε αγαπάμε, μας λείπεις και σε ευχαριστούμε» ανέφερε και στη συνέχεια κάλεσε τα αδέρφια του συζύγου της να τη βοηθήσουν με την αποκάλυψη του αστεριού, ενώ παράλληλα τοποθέτησε ένα ζευγάρι παπούτσια του ηθοποιού.: Getty Images / Ideal Image