Ελίνα Παπίλα για τη συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη: Κάποια στιγμή διακόψαμε γιατί φορτίστηκε έντονα
Η τραγουδίστρια ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε σωματικά
Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στο Vidcast της Ελίνας Παπίλα, στην οποία μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε σωματικά, αναφέρθηκε η δημοσιογράφος, σημειώνοντας ότι η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της εξομολόγησής της χρειάστηκε να διακόψει τη συζήτηση, καθώς είχε φορτιστεί συναισθηματικά.
Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε στο YouTube η συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στο «Unblock», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το παρελθόν της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, τη σχέση τους και την ημέρα της δολοφονίας του το 2008.
Σε δηλώσεις που έκανε η Ελίνα Παπίλα στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου, μίλησε για την ημέρα της συνέντευξης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε συζητηθεί ότι η Αγγελική Ηλιάδη θα έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις: «Η Αγγελική Ηλιάδη δεν ήρθε στο "Unblock" για να μιλήσει εξαρχής για την κακοποίηση, δεν ξεκινήσαμε έτσι. Όταν άρχισε σιγάσιγά να ανοίγει την ψυχή της, κάποια στιγμή διακόψαμε γιατί φορτίστηκε έντονα. Φορτίστηκα κι εγώ. Δεν το περίμενα. Τη ρώτησα αν θέλει να το ξαναπάμε από την αρχή, να πιούμε λίγο καφέ και να ηρεμήσουμε και μου λέει “όχι, θέλω να πω κάποια πράγματα”».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dh7e1j8ajok9)
Όσο για τη δήλωση της αδερφής του Μπάμπη Λαζαρίδη, η οποία είχε προειδοποιήσει ότι εάν δημοσιευόταν η συνέντευξη θα κινούταν νομικά, η δημοσιογράφος σχολίασε: «Δεν μου έχει έρθει κάποιο επίσημο έγγραφο ή μήνυμα, δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μου για μήνυση και τα λοιπά. Δεν ρώτησα τίποτα για την οικογένεια, γιατί δεν θέλω να μπω ανάμεσα στη διαμάχη τους. Το επεισόδιο δεν αφορά μόνο στον Μπάμπη Λαζαρίδη και όσα συνέβησαν».
«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»
Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στο «Unblock» μίλησε μεταξύ άλλων για δύσκολες και κακοποιητικές συνθήκες που, όπως περιέγραψε, βίωσε στο πλευρό του εκλιπόντος επιχειρηματία.
Όπως είπε: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».
Δείτε τη συνέντευξή της
Σε άλλο σημείο δήλωσε ότι, μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη δεν θέλησε να εκφράσει αρνητικά συναισθήματα εις βάρος του, γεγονός που την οδήγησε στο να μην μιλήσει δημόσια για όσα υποστηρίζει ότι βίωνε: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».
Η τραγουδίστρια εξήγησε ακόμη ότι, παρότι είχε σκεφτεί να απομακρυνθεί από κοντά του, δεν κατάφερε να το κάνει εξαιτίας των απειλών που, όπως υποστηρίζει, δεχόταν: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».
Δείτε το βίντεο
Δείτε τη συνέντευξή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα