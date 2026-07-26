Η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες, υποστηρίζει ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία Βόρεια Κορέα

Η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες, υποστηρίζει ο Ζελένσκι

Η Πιονγκγιάνγκ έστειλε 14.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων στο Κουρσκ το 2024

Η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες, υποστηρίζει ο Ζελένσκι
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες για να λάβουν μέρος στον πόλεμο και μάλιστα ετοιμάζεται να τους υποδεχτεί.

Οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη από τον Ιούνιο στην περιοχή του Βορονιέζ για να τους υποδεχτούν, είπε στο τακτικό διάγγελμά του.

Με βάση το αμυντικό σύμφωνο που έχουν υπογράψει η Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα, η Πιονγκγιάνγκ έστειλε 14.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων στο Κουρσκ το 2024, μετά τη διείσδυση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, όπως υπενθυμίζει το Politico, η Ρωσία εξακολουθεί να εξαρτάται από τη Βόρεια Κορέα για βλήματα πυροβολικού και πυραύλους.

Περισσότερο ανησυχητικό, όπως το επισήμανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, είναι ότι η Βόρεια Κορέα αποκτά τεχνογνωσία διεξαγωγής του πολέμου, βελτιώνει τα οπλικά της συστήματα και κερδίζει πολεμική εμπειρία. «Αυτό γίνεται απειλή για όλους στην Ασία που είναι μέσα στην ακτίνα των βορειοκορεατικών βλημάτων», επισήμανε.
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