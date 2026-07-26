Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Χάος στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου μετά από διακοπή της υδροδότησης: Προβλήματα στις τουαλέτες και κλειστά εστιατόρια
Η βλάβη προκάλεσε αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες, με την υπεύθυνη εταιρεία να ανακοινώνει πως εργάζεται για την αποκατάσταση της υδροδότησης
Η βλάβη οφείλεται σε διακοπή ηλεκτροδότησης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της εταιρείας SES Water, η οποία προκάλεσε πτώση της πίεσης και προσωρινή διακοπή της υδροδότησης σε περιοχές του Σάρρεϋ, του Δυτικού Σάσεξ, του Κεντ και του νότιου Λονδίνου, επηρεάζοντας και το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις, καθώς οι τουαλέτες δεν λειτουργούσαν, δεν υπήρχε πόσιμο τρεχούμενο νερό, ενώ καφέ και εστιατόρια ανέστειλαν τη λειτουργία τους, αδυνατώντας να σερβίρουν ζεστά ροφήματα ή φαγητό.
Οι μοναδικές διαθέσιμες επιλογές ήταν έτοιμα γεύματα, όπως σάντουιτς, ενώ αρκετοί επιβάτες κατήγγειλαν ότι δεν μπορούσαν ούτε να πλύνουν τα χέρια τους.
Gatwick Airport. No water. No restaurants or bars able to be open. 1st world problems pic.twitter.com/hRmJeQ8IgR— Roger of RTW (@JlpRoger) July 26, 2026
Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο Γκάτγουικ ανέφερε:«Ένα τοπικό πρόβλημα στην παροχή νερού εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές διαταραχές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου παροχή νερού σε κανέναν από τους δύο τερματικούς σταθμούς. Το προσωπικό μας βρίσκεται στη διάθεση των επιβατών για να προσφέρει υποστήριξη και βοήθεια όπου χρειάζεται, ενώ ορισμένοι συνεργαζόμενοι χώροι εστίασης έχουν ανοίξει για να προσφέρουν επιπλέον καθίσματα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε και συνεργαζόμαστε στενά με την SES Water για την αποκατάσταση της υδροδότησης το συντομότερο δυνατό. Θα παρέχουμε νεότερες ενημερώσεις μόλις υπάρξουν εξελίξεις».
Την ίδια ώρα, επιβάτες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης από το αεροδρόμιο.
A local water supply issue is continuing to cause disruption. There is currently no water supply in either terminal.— London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) July 26, 2026
Our staff are on hand to support passengers and provide assistance where needed, some restaurant partners have opened to provide additional seating.
We apologise… pic.twitter.com/B5UZHB1680
Πολλοί ανέφεραν ότι δεν υπήρχε πρόσβαση σε εμφιαλωμένο νερό, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για κλειστά καταστήματα εστίασης, μεγάλες ουρές και έλλειψη καθισμάτων στους χώρους αναμονής.
During the @Gatwick water crisis of 2026, there are winners and losers. #itsu helping with open seating. @Pret super helpful. Two fails are @UKjdspoons and @wagamama_uk with the clear customer fail being the Wetherspoon's WALL OF CHAIRS. pic.twitter.com/Jzpcp41oCz— Ed Hall (@hall_ed) July 26, 2026
Η εταιρεία SES Water ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης, ενώ το αεροδρόμιο Γκάτγουικ διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα ενημερώνει το επιβατικό κοινό για κάθε νέα εξέλιξη.
We are pleased to provide an update that our Bough Beech water treatment works are back up and running, we now need to treat the water before returning services to normal as quickly as we possibly can.— SES Water (@SESWater) July 26, 2026
We would like to thank customers and our partners at Gatwick Airport for…
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