Χάος στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου μετά από διακοπή της υδροδότησης: Προβλήματα στις τουαλέτες και κλειστά εστιατόρια
ΚΟΣΜΟΣ
Γκατγουίκ αεροδρόμιο Νερό Λονδίνο

Χάος στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου μετά από διακοπή της υδροδότησης: Προβλήματα στις τουαλέτες και κλειστά εστιατόρια

Η βλάβη προκάλεσε αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες, με την υπεύθυνη εταιρεία να ανακοινώνει πως εργάζεται για την αποκατάσταση της υδροδότησης

Χάος στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου μετά από διακοπή της υδροδότησης: Προβλήματα στις τουαλέτες και κλειστά εστιατόρια
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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, καθώς διακοπή στην παροχή νερού άφησε χωρίς τρεχούμενο νερό και τους δύο τερματικούς σταθμούς, προκαλώντας προβλήματα σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Η βλάβη οφείλεται σε διακοπή ηλεκτροδότησης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της εταιρείας SES Water, η οποία προκάλεσε πτώση της πίεσης και προσωρινή διακοπή της υδροδότησης σε περιοχές του Σάρρεϋ, του Δυτικού Σάσεξ, του Κεντ και του νότιου Λονδίνου, επηρεάζοντας και το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις, καθώς οι τουαλέτες δεν λειτουργούσαν, δεν υπήρχε πόσιμο τρεχούμενο νερό, ενώ καφέ και εστιατόρια ανέστειλαν τη λειτουργία τους, αδυνατώντας να σερβίρουν ζεστά ροφήματα ή φαγητό.

Οι μοναδικές διαθέσιμες επιλογές ήταν έτοιμα γεύματα, όπως σάντουιτς, ενώ αρκετοί επιβάτες κατήγγειλαν ότι δεν μπορούσαν ούτε να πλύνουν τα χέρια τους.

Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο Γκάτγουικ ανέφερε:

«Ένα τοπικό πρόβλημα στην παροχή νερού εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές διαταραχές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου παροχή νερού σε κανέναν από τους δύο τερματικούς σταθμούς. Το προσωπικό μας βρίσκεται στη διάθεση των επιβατών για να προσφέρει υποστήριξη και βοήθεια όπου χρειάζεται, ενώ ορισμένοι συνεργαζόμενοι χώροι εστίασης έχουν ανοίξει για να προσφέρουν επιπλέον καθίσματα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε και συνεργαζόμαστε στενά με την SES Water για την αποκατάσταση της υδροδότησης το συντομότερο δυνατό. Θα παρέχουμε νεότερες ενημερώσεις μόλις υπάρξουν εξελίξεις».
Την ίδια ώρα, επιβάτες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης από το αεροδρόμιο.

Κλείσιμο
Πολλοί ανέφεραν ότι δεν υπήρχε πρόσβαση σε εμφιαλωμένο νερό, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για κλειστά καταστήματα εστίασης, μεγάλες ουρές και έλλειψη καθισμάτων στους χώρους αναμονής.

Η εταιρεία SES Water ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης, ενώ το αεροδρόμιο Γκάτγουικ διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα ενημερώνει το επιβατικό κοινό για κάθε νέα εξέλιξη.

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